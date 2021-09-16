Роналду съехал с роскошного особняка из-за "беканья" овец

Португальский футболист, нападающий футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду через неделю проживания в роскошном особняке в Чешире решил переехать. Спортсмен пожаловался, что ему мешает спать стадо овец, которое громко блеет по утрам. Об этом пишет The Sun.

Роналду, фото с открытых источников

Роналду избежал своего горя, переехав в семиместный дом стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов, принадлежащую бывшей звезде "Манчестер Юнайтед".

Группа безопасности доставила легенду "Манчестер Юнайтед" и его семью в дом стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов за 23 акра через день после того, как он заблокировал его возвращение в "Юнайтед".



Но 27-летний нападающий Джорджина Родригес и их четверо детей уехали менее чем через неделю из-за бесконечного мешающего рева овец и опасений по поводу безопасности.



"Хотя отель красивый и расположен среди холмистых полей и лесов, он также был близок к овцам, которые очень шумны рано утром", — сказал Роналду.

На территории дома в Чешире находится бассейн, кинозал и гараж на четыре машины для некоторых из его суперкаров стоимостью 17 миллионов фунтов стерлингов. Особняк обустроен камерами видеонаблюдения, электрическими ворота и патрулируется охраной.

По словам агентов по недвижимости, недвижимость уникальна благодаря "садам, закрывающим дом из виду", несмотря на то, что он находится в нескольких минутах ходьбы от ночных клубов.

Напомним, что легендарный португалец Криштиану Роналду определился со своим следующим местом работы, приняв решение возвратиться к своим истокам. Роналду официально перешел в "Манчестер Юнайтед", откуда и началась его звёздная головокружительная карьера. В Манчестере действительно подтверждают информацию о том, что Криштиану Роналду снова будет защищать цвета "Манчестер Юнайтед". Есть информация о том, что за выступление в футболке "Манчестер Юнайтед" португалец будет получать 25 млн фунтов в год. Всего же трансфер оценивают в 25 млн евро.

Стоит отметить, что Роналду играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. Именно там он сформировался как футболист, стоимость которого на трансферном рынке начала зашкаливать и именно поэтому он потом уже оказался в королевском клубе "Реал", перебравшись в Испанию, где играл до 2018 года и где тоже стал настоящей звездой. Далее Роналду начал играть в серии А итальянского чемпионата, защищая цвета туринского "Ювентуса".





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