Роскошный особняк в три этажа: показали, как выглядит дом Таисии Повалий в Киеве (ФОТО)

Известная украинская исполнительница имеет недвижимость не только в Украине. Ей на праве личной собственности принадлежит особняк в солнечной Испании. Два года назад супруги Лихута-Повалий докупили себе участок соседей с недвижимостью неподалеку курортного городка Аликанте.

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

В нашей стране "золотой голос Украины" тоже обладает загородным коттеджем в Петропавловской Борщаговке, это район Окружной трассы недалеко от столицы. Здесь киевский дачный район. Сюжет о том, как живет певучие супруги, показали на телеканале Live.

Дачный домик, где живет мать певицы, перестроили. Теперь здесь большой и современный 3-этажный коттедж. Он спроектирован на две семьи с отдельными входами. Поэтому никто никому не мешает. Нина Даниловна ведет себе хозяйство, выращивая для дочери и зятя свежую зелень.

А ее дочь-артистка, старается как можно быстрее вернуться в свой роскошный дом с колоннами и цветами после долгих гастролей.

Две семьи никогда не конфликтуют и радуются, когда собираются вместе. Единственная тема семейных споров — земля вокруг коттеджа. Нина Даниловна хочет, чтобы выращивали больше домашних овощей. А дочери нравятся газоны и вьющиеся розы.

Исполнительница беспокоится о здоровье матери. Говорит, что в ее возрасте нужно себя поберечь, поэтому площадь под овощи ежегодно уменьшается.

Поющие супруги несколько лет назад посетили Грецию. Там известной артистке понравились некоторые архитектурные решения, которые она ввела, перестраивая свой коттедж. Он теперь бело-голубой, а две его части сочетает открыта галерея с арками.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в сети появилось видео, на котором Лукашенко "зажигает" под песни Повалий .

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