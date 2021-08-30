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Роскошный особняк в три этажа: показали, как выглядит дом Таисии Повалий в Киеве (ФОТО)

Скандальная певица откровенно рассказала о своем поместье

30 августа 2021, 22:43
Автор:

Лиля Воробьева

Известная украинская исполнительница имеет недвижимость не только в Украине. Ей на праве личной собственности принадлежит особняк в солнечной Испании. Два года назад супруги Лихута-Повалий докупили себе участок соседей с недвижимостью неподалеку курортного городка Аликанте.

Роскошный особняк в три этажа: показали, как выглядит дом Таисии Повалий в Киеве (ФОТО)

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

В нашей стране "золотой голос Украины" тоже обладает загородным коттеджем в Петропавловской Борщаговке, это район Окружной трассы недалеко от столицы. Здесь киевский дачный район. Сюжет о том, как живет певучие супруги, показали на телеканале Live.

Дачный домик, где живет мать певицы, перестроили. Теперь здесь большой и современный 3-этажный коттедж. Он спроектирован на две семьи с отдельными входами. Поэтому никто никому не мешает. Нина Даниловна ведет себе хозяйство, выращивая для дочери и зятя свежую зелень.

А ее дочь-артистка, старается как можно быстрее вернуться в свой роскошный дом с колоннами и цветами после долгих гастролей.

Две семьи никогда не конфликтуют и радуются, когда собираются вместе. Единственная тема семейных споров — земля вокруг коттеджа. Нина Даниловна хочет, чтобы выращивали больше домашних овощей. А дочери нравятся газоны и вьющиеся розы.

Исполнительница беспокоится о здоровье матери. Говорит, что в ее возрасте нужно себя поберечь, поэтому площадь под овощи ежегодно уменьшается.

Роскошный особняк в три этажа: показали, как выглядит дом Таисии Повалий в Киеве (ФОТО) - фото 2
Роскошный особняк в три этажа: показали, как выглядит дом Таисии Повалий в Киеве (ФОТО) - фото 3

Поющие супруги несколько лет назад посетили Грецию. Там известной артистке понравились некоторые архитектурные решения, которые она ввела, перестраивая свой коттедж. Он теперь бело-голубой, а две его части сочетает открыта галерея с арками.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в сети появилось видео, на котором Лукашенко "зажигает" под песни Повалий .


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Источник: https://youtu.be/bCadUsnfZNk
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