Россияне бешенеют от злости: Пугачева вернулась с новыми с песнями о войне



















Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Российская певица Алла Пугачева, открыто осуждающая военную агрессию России против Украины, неожиданно выпустила две песни по теме войны: "Мама" и "Поцелуй войны".

По информации российских пропагандистских СМИ, одна из композиций посвящена потерявшим сыновей на фронте матерям, а другая рассказывает о событиях Второй мировой войны. Однако в России считают, что таким образом певица пытается выразить поддержку оккупантам.

Как утверждают пропагандисты, песни появились в открытом доступе в ночь на 29 марта, но вскоре были удалены. Многие россияне считают, что таким образом Пугачева пытается вернуть себе популярность в российской аудитории и снова зарабатывать на местном рынке.

"Это вполне может быть лишь попытка восстановить доходы в России, которые она потеряла из-за своих опрометчивых высказываний. Но важно, когда что-то делается искренне, а в открытости экс-примадонны уже давно сомневаются многие россияне", — заявил один из депутатов Госдумы.

Пользователи соцсетей в РФ также выразили свое недовольство действиями певицы, заявив, что больше не заинтересованы в ее творчестве.

"Дорожку себе протаптывает назад баба Алла";

"Меня лично ее творчество больше не интересует, как и оно само. Поезд уже давно уехал";

"Не хочется видеть ее, ни ее творчество. Пусть уже доживает где хочет, только не в России и не воняет", — пишут возмущенные жители РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ отомстила Алле Пугачевой новым способом. Российскую певицу Аллу Пугачеву, открыто осуждающую вторжение РФ в Украину, вырезали из фильма "Крыголам" во время показа на российском телевидении.

Как сообщили российские СМИ, в версии фильма, транслируемого телеканалом "Дом кино", лицо Примадонны убрали из календаря. Лента "Крыголам" 2016 года рассказывает об экипаже судна, оказавшемся в кризисе в 1985 году. В середине фильма есть момент, где помощник капитана зачеркивает дату в календаре, после чего зрители видят его крупным планом. Оригинальная версия содержала изображение Пугачевой, однако во время трансляции ее лицо было затуманено.



