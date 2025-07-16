Россияне бешенеют от злости: в Азербайджане "упразднили" кремлевских звезд

Организаторы популярного азербайджанского фестиваля Dream Fest 2025 убрали из программы всех российских исполнителей и заменили их местными артистами, чем вызвали негодование среди россиян.

Конфликт Азербайджана и РФ (фото из открытых источников)

Сначала среди заявленных участников были такие российские звезды как "Руки вверх", Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха и многие другие. Однако после решения Министерства культуры Азербайджана отменить все мероприятия, связанные с Россией, их выступления были исключены.

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что из-за таких изменений россияне массово сдают билеты и отказываются ехать на фестиваль.

Масштабный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 состоится с 23 по 26 июля в Баку, столице Азербайджана.

Причиной отмены участия российских артистов стало обострение дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией Основанием стала масштабная спецоперация, которую 27 июня в Екатеринбурге провели силы МВД, ФСБ и Росгвардии. адресов, были задержаны более 50 граждан Азербайджана. В результате рейда погибли братья Зиядин и Гусейн Сафаровы, еще несколько человек получили тяжелые ранения.

В результате Азербайджан обвинил Россию в агрессивных действиях и приостановил все культурные инициативы с РФ, а также отказался от межпарламентского взаимодействия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что представитель российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва надеется на "непосредственное обсуждение и объяснение ситуации" с официальным Баку. Об этом информируют "Комментарии", ссылаясь на заявление пресс-секретаря Кремля.

По его словам, российская сторона будет стремиться добиться увольнения так называемых журналистов, которых азербайджанские правоохранители задержали в Баку 30 июня. По словам Пескова, этот вопрос планируется решить "путем прямых контактов в ближайшей перспективе". Россией и Азербайджаном".

