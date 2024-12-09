Россияне набросились на дочь Пугачевой: что она им сделала

Кристина Орбакайте (фото из открытых источников)

Российская певица Кристина Орбакайте снова вызвала волну возмущения среди жителей России, которые до сих пор не могут смириться с тем, что артистка решила жить в США и отказалась от выступлений в своей родной стране.

На своей странице в соцсетях Орбакайте поделилась видео, снятым в праздничном Нью-Йорке, где она вместе с дочерью Клавдией наслаждалась рождественской атмосферой.

"Настроение у нас рождественское!" — подписала видео певица.

Однако российские пользователи не остались в стороне, засыпав публикацию многочисленными язвительными комментариями. Многие из них выразили возмущение, подчеркивая, что ничего лучше столицы России, Москвы, просто не существует.

"Вот и живи там, Кристина";

"На Красной площади красивее";

"Куда смотреть? Где здесь красота?";

"Как же хорошо, что вы все оттуда уехали!" — написали возмущенные россияне в ответ на пост артистки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте, которая приняла важное решение. Российская певица Алла Пугачева, которая открыто осудила вторжение России в Украину и покинула страну вместе с семьей, выразила поддержку своей старшей дочери Кристине Орбакайте.

Орбакайте поделилась новым постом в социальных сетях, показав, как провела субботний ужин вместе с мужем в ресторане. Эта публикация появилась на фоне новостей о том, что певица решила не возвращаться в Россию даже для участия в новогодних корпоративных мероприятиях. Алла Пугачева редко оставляет комментарии в соцсетях, но на этот раз она поддержала дочь словами, что надо двигаться дальше.

Алла Пугачева, известная российская певица, которая открыто осудила политику Кремля и уехала из России вместе с семьей.