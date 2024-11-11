Россияне рвут и метают от злости: известный певец утер нос Кремлю

Российский певец Валерий Меладзе, до сих пор не выразивший своей четкой позиции по поводу войны в Украине, решил отпраздновать свое 60-летие не в России, а в Латвии. Как сообщают пропагандистские российские СМИ, его концерт пройдет в Арене Рига, а стоимость билетов на событие достигает 200 евро.

Валерий Меладзе (фото из открытых источников)

"Артист с большой любовью и особой нежностью относится к латвийским поклонникам. Возможно, именно поэтому он избрал этот момент для празднования своего юбилея, чтобы поделиться радостью этого события с рижскими зрителями", — говорится в афише концерта.

Этот шаг Меладзе вызвал возмущение среди российских пропагандистов, ведь раньше ходили слухи, что он планирует выступить перед российской публикой на своем юбилее. Однако, по словам пропагандистов, латвийская публика для него оказалась более близкой и родной.

Отметим, что певец прекратил концерты в России после начала полномасштабного вторжения России в Украину и переехал вместе с семьей в Испанию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России взялись за братьев Меладзе и хотят наказать. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в России Виталий Бородин заявил о намерении проверить братьев Константина и Валерия Меладзе на возможное финансирование Вооруженных Сил Украины. В частности, Бородин отметил, что Константин Меладзе не высказывал четкую позицию по вторжению России в Украину и продолжает зарабатывать на российском рынке, находясь за рубежом.

Также он обратил внимание на инцидент, когда Валерий Меладзе на корпоративном мероприятии в Дубае поддержал украинский лозунг "Слава Украине". По мнению Бородина, эта ситуация нуждается в жестких мерах, поскольку певцы, по его мнению, покинули страну, но при этом продолжают зарабатывать на российских зрителях.

