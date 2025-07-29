Россияне снимали скальп с украинской модели в Дубае: мать Ковальчук раскрыла жуткие подробности

Украинская модель Мария Ковальчук, которую в марте 2025 обнаружили с тяжелыми травмами в Дубае, впервые появилась на публике. Она пережила жестокие издевательства.

Мария Ковальчук (фото из открытых источников)

Об этом сообщает британское издание The Sun.

Как пишет издание, 21-летней Марии пришлось пришивать скальп, а на медицинских фото виден глубокий шрам на макушке.

По словам пострадавшей, она стала жертвой насилия во время так называемой "вечеринки с туалетом" в Дубае и подверглась пыткам со стороны богатых граждан России.

После этого Мария исчезла более недели, и лишь впоследствии ее нашли без сознания на обочине с многочисленными тяжелыми травмами.

В настоящее время девушка проходит реабилитацию в Норвегии. Она не помнит, что с ней произошло после запятой, не может самостоятельно передвигаться без костылей и не оставляет убежища из-за страха за свою жизнь.

Ее мать, Анна, рассказала больше о состоянии дочери в эфире украинского шоу "Говорит вся страна".

"У меня создалось впечатление, что это сделали вот так, ножом, прямо по лицу. Казалось, что это сделали ножом от центра головы до глаза, а волосы срезали", — рассказала женщина.

"Неясно, почему волосы были обрезаны, ведь это делали не в больнице, медсестры мне это подтвердили. В больнице они бы не смогли поднять их таким образом, потому что на голове была огромная рана", — добавила она.

Анна также эмоционально отметила: "Если бы вы видели швы на голове, ведь скальп пришлось пришить назад".

По словам женщины, после того, как Мария была найдена, ей пришлось перенести девять сложных операций — по три на каждой ноге, две на позвоночнике и одну на лопатке.

Одна из ее ног, несмотря на медицинское вмешательство, до сих пор не восстановила чувствительность.

Несмотря на травмы, семья не получила никакой официальной информации об обстоятельствах случившегося с Марией в Дубае. По словам девушки, все видеозаписи с камер наблюдения, которые могли зафиксировать события, были стерты.

Также она заявила, что счета за лечение были оплачены дубайской полицией.

Мария и ее близкие утверждают, что ей срезали волосы ножом, а затем скальпировали.

Первоначально существовала версия, что девушку похитили и заставили участвовать в мероприятиях, связанных с пресловутой группировкой Porta Potty в ОАЭ. Эти "вечеринки" ассоциируются с унижением женщин за деньги.

Однако инсайдер, имеющий отношение к ситуации, заявил: "Это россияне пытали Марию".

По словам пострадавшей и ее знакомых, она опоздала на рейс в Таиланд и остановилась в отеле Five Jumeirah Village. Там ее пригласил в номер 19-летний парень, с которым она познакомилась в караоке-баре. Именно после этого начались издевательства.

Полиция допросила 19-летнего Артема Папазова, сына российского бизнесмена. Он признал, что был с Марией на трехдневной вечеринке, но отрицал свою причастность к насилию.

Также по делу допросили 19-летнюю Александру Мерцалову, дочь другого предпринимателя из Москвы.

Оба были отпущены без предъявления обвинений.

Среди версий полиции – падение Марии из карниза восьмого этажа соседнего строительства.

Однако осматривавший девушку нейрохирург заявил, что ее травмы не могут быть следствием такого падения.

Он предполагает, что они были вызваны избиением и, вероятно, наездом автомобиля.

Анна также сообщила, что получала угрозы после публичных заявлений о нападении на дочь.

"Мне пришло исчезающее сообщение на телефон. В нем говорилось: Мы найдем тебя даже в Норвегии", — отметила женщина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странской модели избитая почти до смерти в Дубае дала интервью и впервые назвала имена своих насильников. Весной соцсети всколыхнула новость об украинской модели OnlyFans Марии Ковальчук, которую якобы пытали в Дубае и чуть не сожгли в печи, чтобы принести в жертву темным силам. Именно такую версию громкого дела об исчезновении девушки публиковали разные медиа.

Недавно Ковальчук дала интервью журналистке из России Ксении Собчак, где впервые подробно рассказала о трагедии. Почему она решила пообщаться именно с россиянами – об этом говорилось в сюжете. В разговоре с Собчак Мария сообщила, что находится в Норвегии, где живет вместе с матерью. Она постепенно восстанавливается: передвигается на костылях и инвалидной коляске, но уже пытается ходить. Память к ней вернулась, она уже способна общаться.

Мария вспомнила, что приехала в Объединенные Арабские Эмираты якобы для фотосессии и празднования дня рождения подруги. В одном из караоке-клубов в Дубае она познакомилась с мужем по имени Артем.