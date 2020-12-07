Российская актриса Рената Литвинова "подхватила" коронавирус

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова "подхватила" коронавирусную инфекцию. Звезда сообщила об этом сама на странице в социальной сети Instagram. По ее словам, она только закончила монтаж разговора с актерами, учителями, врачами и родственниками о коронавирусе, как узнала, что заболела COVID-19.

Теперь звезда переживает о состоянии здоровья пожилых родителей и взрослых друзей, называя их "беспомощными".

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что наследник трона Швеции Карл Филипп и его супруга София заболели коронавирусом. Об этом сообщают средства массовой информации страны. Известно, что болезнь у монархов протекает легко и не требует госпитализации. Вместе с заболевшими в их резиденции находятся дети. Все они избегают контактов с посторонними. Также, тестирование на наличия вируса в организме должны пройти король с королевой Швеции и ряд родственников, контактировавших с больными. Правительство Швеции со вторника усилило противоэпидемические меры. Но особенностью решения властей страны является то, что они не выступают за полную изоляцию населения, а все остальные меры носят характер рекомендаций.

Кроме того, нам стало известно, что немецкий вирусолог Александр Кекуле озвучил настоящую, по его словам, причину эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Кекуле считает, что штамм вируса, завезенного из Китая, мутировал в очаге на севере Италии и стал более заразным, откуда и распространился по континенту, а затем и по миру. По словам немецкого вирусолога, сейчас мы сражаемся именно с этой разновидностью SARS-CoV-2, который преобладает над COVID-19 из китайского Уханя. Именно он диагностируется практически у ста процентов заболевших с небольшим лишь исключением.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!