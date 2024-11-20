Российская певица арестовала свою дочь

Российская певица Любовь Успенская, активно поддерживающая российскую агрессию против Украины, внесла в свой райдер необычный пункт – участие своей дочери Татьяны Плаксиной. Это произошло после того, как в октябре 34-летняя Татьяна сбежала от матери в Израиль, предположительно из-за проблем с наркозависимостью.

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

Как сообщает российский телеграмм-канал Mash, Успенская теперь берет дочь на все гастроли, требуя от организаторов обеспечить билеты и проживание для обоих, чтобы избежать попыток побега. Кроме того, гонорары артистки значительно выросли: в этом году она подняла их на 500 тысяч рублей, достигнув суммы в 4 миллиона рублей за концерт.

В Турции ее выступление стоит 50 тысяч евро, в Дубае – 60 тысяч евро. Среди условий райдера: система ultra all-inclusive для Успенской, ее дочери и директора, три билета в бизнес-классе и два в эконом-классе, а также покрытие расходов на перевозку и уход за собакой. Для трансфера нужен только автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, а проживать артистка и ее спутники должны в номерах президентских и полулюксов.

Гримёрка тоже должна отвечать высоким требованиям: там должны быть виски Macallan 12 лет, вино Совиньон блан, фруктовая тарелка для самой певицы, а также чай, кофе, творожная и мясная нарезки для музыкантов. Нарушение любого из этих условий может привести к отмене концерта без возврата аванса.

Рост требований Успенской происходит на фоне напряженных отношений с дочерью, у которой проблемы с зависимостью. Ее побег в Израиль в октябре стал очередным скандалом в семье, что, вероятно, подтолкнуло певицу к включению Татьяны в условия контрактов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь Путина отправила певца-патриота в колонию.