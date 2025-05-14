Российская певица, поддерживающая режим Кремля, серьезно травмировалась

Путинистка Надежда Бабкина, активно поддерживающая войну России против Украины, сообщила о серьезной травме, которую получила во время одного из своих концертов.

Надежда Бабкина (фото из открытых источников)

По информации российских СМИ, инцидент произошел во время переодевания за кулисами: 75-летняя Бабкина упала со сломавшегося стула и травмировала руку и ногу. Несмотря на ранения, она вышла на сцену с окровавленной рукой.

"На дуэт с Сашей Буйновым нужно было очень быстро переодеться. Минуты за полторы — пока Саша пел первый куплет. И за кулисами у стула подломилась ножка. Я упала, разрезала руку, кровища... И даже не перевязав рану, накинула жакет и бросилась на сцену. Но как кинулась на сцену. повредила. В антракте едва отодрала от руки жакет", — рассказала она.

По ее словам, последствия травмы сказываются до сих пор — она вынуждена ограничивать движения во время выступлений.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица испугала своим видом . Российская певица Надежда Бабкина, поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, поделилась фотографией из отпуска, вызвавшей волну негативных комментариев.

В своих соцсетях путинистка опубликовала фото, на котором предстала в шортах и рубашке, отметив: "Крым для меня не только место силы, но и место счастья!" Она говорила о незаконно оккупированном россиянами украинском полуострове. Поклонники, однако, выразили свою обеспокоенность по внешнему виду артистки:

"Это не Бабкина" "Немного напугала фотография" "Ее вообще не узнать. Одна голова. Перебор какой-то".