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Российская певица, поддерживающая режим Кремля, серьезно травмировалась

Бабкина травмировала руку, но "героически" продолжила выступать

14 мая 2025, 23:15
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Автор:
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Лиля Воробьева

Путинистка Надежда Бабкина, активно поддерживающая войну России против Украины, сообщила о серьезной травме, которую получила во время одного из своих концертов.

Российская певица, поддерживающая режим Кремля, серьезно травмировалась

Надежда Бабкина (фото из открытых источников)

По информации российских СМИ, инцидент произошел во время переодевания за кулисами: 75-летняя Бабкина упала со сломавшегося стула и травмировала руку и ногу. Несмотря на ранения, она вышла на сцену с окровавленной рукой.

"На дуэт с Сашей Буйновым нужно было очень быстро переодеться. Минуты за полторы — пока Саша пел первый куплет. И за кулисами у стула подломилась ножка. Я упала, разрезала руку, кровища... И даже не перевязав рану, накинула жакет и бросилась на сцену. Но как кинулась на сцену. повредила. В антракте едва отодрала от руки жакет", — рассказала она.

По ее словам, последствия травмы сказываются до сих пор — она вынуждена ограничивать движения во время выступлений.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица испугала своим видом . Российская певица Надежда Бабкина, поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, поделилась фотографией из отпуска, вызвавшей волну негативных комментариев.

В своих соцсетях путинистка опубликовала фото, на котором предстала в шортах и рубашке, отметив: "Крым для меня не только место силы, но и место счастья!" Она говорила о незаконно оккупированном россиянами украинском полуострове. Поклонники, однако, выразили свою обеспокоенность по внешнему виду артистки: "Это не Бабкина" "Немного напугала фотография" "Ее вообще не узнать. Одна голова. Перебор какой-то".



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