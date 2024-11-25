Солистка российской группы "А-Студио", грузинская певица Кэти Топурия, недавно ставшая мамой в третий раз, обратилась к коллегам с жестким посланием из-за безразличия к благотворительности. Причиной ее эмоционального поста в Instagram стало фото больного ребенка, которому требовалась срочная помощь. Певица выразила возмущение тем, что никто из ее знакомых в шоу-бизнесе не совершил репост ее стороз с просьбой о помощи.

Кэти Топурия (фото из открытых источников)

"Меня больше всего удивляет, сколько людей, имеющих миллионы подписчиков и следящих за мной, прошли мимо этого видео. Никто из них не захотел сделать репост ради спасения ребенка. Знаете, почему? Потому что когда я публикую подобное, у меня сразу минус две тысячи подписчиков .Люди отписываются, потому что не хотят видеть чужую боль. понимают, что мы все одно целое и должны помогать друг другу", – поделилась 38-летняя артистка.

Топурия, активно публикующая фото своих путешествий, макияжа и личных моментов, поставила под сомнение смысл в подобном контенте, если наряду с этим люди отказываются обращать внимание на чужое горе. Она призвала своих подписчиков и коллег не игнорировать такие ситуации и использовать свои медийные возможности для помощи нуждающимся.

"Ребята, ну невозможно только собой восхищаться и гордиться. Если у вас есть ресурс, чтобы обратиться к людям ради помощи, это ведь здорово! Тогда зачем это все? Даже если кто-то отписывается, то скатертью им дорога!" – добавила певица, призывая к единству и взаимопомощи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что музыкальный критик красиво опустил всю эстраду РФ . Российский музыкальный критик Сергей Соседов, не имеющий ни певческого таланта, ни способностей к написанию песен, но известный своей способностью хорошо вести себя перед украинскими знаменитостями, выразил свое мнение по поводу гонораров российских артистов.