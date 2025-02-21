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Российская пропагандистка быстро подсидела своего умирающего мужа на его работе

Его должность моментально оккупировала его изобретательная жена-армянка Маргарита Симоньян.

21 февраля 2025, 23:35
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Лиля Воробьева

Российский режиссер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, переживший клиническую смерть, находится в коме и может не выжить, поэтому пока не в состоянии вести свою программу на пропагандистском телеканале НТВ.

Российская пропагандистка быстро подсидела своего умирающего мужа на его работе

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Между тем его должность моментально заняла его изобретательная жена-армянка Маргарита Симоньян. Вместо того чтобы находиться у постели умирающего мужчины, она быстро решила занять пока еще тепленькое место на одном из популярных каналов террористической РФ.

22 февраля состоится премьерный выпуск документального проекта Кеосаяна "Ч. Т. Д.", приуроченный к празднованию 80-летия "победы в Великой Отечественной войне", пишет пропагандистское Радио 1.

"Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу вы слышали от Тиграна Кеосаяна — моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме, и два месяца мы ждем возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждем, я буду вести эту программу", — сказала Симона.

Симоньян сразу оправдалась, что это будет программа, нацеленная на рассказ о Великой Отечественной войне. В рамках передачи она расскажет о героях и людях, совершавших подвиги, создавали песни и стихи, обеспечивающие мир во всем мире.

Удивительно, откуда профессиональная разжигательница войны и ненависти к мирному украинскому народу может знать о мире – неизвестно. Однако она уверенно заняла место своего больного мужчины и теперь вещает о ценностях вместо него.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российский режиссер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти, и врачи не исключают возможности летального исхода.

Кеосаян остается в тяжелом состоянии после госпитализации, состоявшейся 27 декабря 2024 года. Согласно информации, предоставленной радиоведущим Никитой Небылицким, с тех пор режиссер так и не пришел в сознание. Врачи оценивают его состояние как критическое. Известно, что впервые серьезные проблемы со здоровьем Кеосаяна возникли еще в 2008 году, когда ему понадобилась срочная операция. С тех пор режиссеру установили семь стентов, а также он перенес два инфаркта – в 2008 и 2010 годах.



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