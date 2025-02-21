Российский режиссер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, переживший клиническую смерть, находится в коме и может не выжить, поэтому пока не в состоянии вести свою программу на пропагандистском телеканале НТВ.

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Между тем его должность моментально заняла его изобретательная жена-армянка Маргарита Симоньян. Вместо того чтобы находиться у постели умирающего мужчины, она быстро решила занять пока еще тепленькое место на одном из популярных каналов террористической РФ.

22 февраля состоится премьерный выпуск документального проекта Кеосаяна "Ч. Т. Д.", приуроченный к празднованию 80-летия "победы в Великой Отечественной войне", пишет пропагандистское Радио 1.

"Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу вы слышали от Тиграна Кеосаяна — моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме, и два месяца мы ждем возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждем, я буду вести эту программу", — сказала Симона.

Симоньян сразу оправдалась, что это будет программа, нацеленная на рассказ о Великой Отечественной войне. В рамках передачи она расскажет о героях и людях, совершавших подвиги, создавали песни и стихи, обеспечивающие мир во всем мире.

Удивительно, откуда профессиональная разжигательница войны и ненависти к мирному украинскому народу может знать о мире – неизвестно. Однако она уверенно заняла место своего больного мужчины и теперь вещает о ценностях вместо него.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российский режиссер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти, и врачи не исключают возможности летального исхода.

Кеосаян остается в тяжелом состоянии после госпитализации, состоявшейся 27 декабря 2024 года. Согласно информации, предоставленной радиоведущим Никитой Небылицким, с тех пор режиссер так и не пришел в сознание. Врачи оценивают его состояние как критическое. Известно, что впервые серьезные проблемы со здоровьем Кеосаяна возникли еще в 2008 году, когда ему понадобилась срочная операция. С тех пор режиссеру установили семь стентов, а также он перенес два инфаркта – в 2008 и 2010 годах.