Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян, находится в коме после перенесенной клинической смерти.
Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)
Как сообщают российские СМИ, Маргарита Симоньян заявила, что переживает самый сложный период своей жизни. "Страже того, что сейчас происходит в моей жизни, ничего не было", — отметила она.
Ранее Симоньян сообщала, что планирует временно заменить мужчину в ведении его телепрограммы.
Тигран Кеосаян уже более двух месяцев находится в коме после сильнейшего сердечного приступа.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что врачи рассказали, выживет ли мужчина пропагандистки Симоньян. Российский актер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, переживший клиническую смерть и находящуюся в коме, может не выжить.Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в частности, издание "Вечерняя Москва", медицинские эксперты сомневаются в полном восстановлении телеведущего. Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, что клиническая смерть может быть вызвана, в частности, остановкой сердца, которую может вызвать даже мелкоочаговый инфаркт. Он провоцирует сильный болевой синдром и нарушения в работе сердечной мышцы.
Кеосаян, известный своей откровенной ненавистью к Украине, ранее уже перенес два инфаркта.
Новости