Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян, находится в коме после перенесенной клинической смерти.

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, Маргарита Симоньян заявила, что переживает самый сложный период своей жизни. "Страже того, что сейчас происходит в моей жизни, ничего не было", — отметила она.

Ранее Симоньян сообщала, что планирует временно заменить мужчину в ведении его телепрограммы.

Тигран Кеосаян уже более двух месяцев находится в коме после сильнейшего сердечного приступа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что врачи рассказали, выживет ли мужчина пропагандистки Симоньян. Российский актер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, переживший клиническую смерть и находящуюся в коме, может не выжить.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в частности, издание "Вечерняя Москва", медицинские эксперты сомневаются в полном восстановлении телеведущего. Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, что клиническая смерть может быть вызвана, в частности, остановкой сердца, которую может вызвать даже мелкоочаговый инфаркт. Он провоцирует сильный болевой синдром и нарушения в работе сердечной мышцы.

"Фактически из-за нарушения работы сердечных мышц сердце начинает функционировать неправильно, что может рефлекторно привести к его остановке, независимо от того, насколько велик или маленький инфаркт", — отметил Кондрахин. По его словам, во время инфаркта всегда погибает часть сердечной мышцы, и если человек уже пережил большой инфаркт, сердце не может вернуться в первоначальное состояние.

Кеосаян, известный своей откровенной ненавистью к Украине, ранее уже перенес два инфаркта.

