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Российская телеведущая погибла в ДТП в Париже

Светлана Савицкая даже не переходила дорогу, а стала случайной жертвой ДТП

19 декабря 2024, 23:15 comments1682
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Лиля Воробьева

В России сообщили о гибели телеведущей и модели Светланы Савицкой в Париже. 34-летняя женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.

Российская телеведущая погибла в ДТП в Париже

Светлана Савицкая (фото из открытых источников)

По информации пропагандистского издания "Стархит", два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Один из них резко изменил направление движения и сбил пешехода, которым оказалась Савицкая.

"Это была наша Света. Мама просит молиться за восхождение ее светлой души каждого, кому она была дорога и любима, в течение 40 дней", — рассказала знакомая погибшей.

Близкие Светланы уже сообщили, когда пройдут похороны.

Светлана Савицкая имела успешную карьеру за границей, появляясь на обложках модных журналов, таких как L'Officiel , Bazaar и Glamour . Она также была телеведущей на RU TV, "Пятнице!", Europa Plus TV и ЖАРА TV.

Кроме того, Савицкая занималась музыкой и выпустила несколько песен. Ее последний трек "Супермэн" вышел в сентябре.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса , 24-летняя Камилла Беляцкая погибла под огромной волной во время занятий йогой на коврике для йоги на популярном туристическом острове в Таиланде.

Трагедия произошла на острове Ко Самуи в Таиланде, где молодая женщина по имени Камилла была отнесена в море во время занятий йогой на берегу. На видео, обнародованном очевидцами, видно, как она борется с волнами, пытаясь выбраться из воды, но ее попытки не увенчались успехом. Находившийся неподалеку очевидец бросился в воду, чтобы попытаться спасти ее, однако его усилия оказались тщетными. О судьбе спасателя пока нет информации. Тело женщины выбросило на пляж Чавенг 1 декабря.



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Источник: https://www.starhit.ru/life/izvestnaya-russkaya-model-svetlana-savickaya-pogibla-v-parizhe-pod-kolesami-avtomobilya-6139937/
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