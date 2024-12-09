Российская телеведущая угрожает расправой журналистам

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, публично поддерживающая военную агрессию РФ против Украины, выступила с предупреждением к журналистам, призывая их осторожничать в своей работе.

Лера Кудрявцева (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Звездач", в Москве началось ежегодное шоу "Песня года", где традиционно ведущими выступили Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Перед началом мероприятия Кудрявцева четко дала понять представителям медиа, что не потерпит фотографии из "невыгодных" ракурсов и пообещала лично "разобраться" с нарушителями.

Недавно имя Леры Кудрявцевой стало объектом насмешек в российском юмористическом шоу. В передаче "Звезды", куда телеведущая пришла вместе с командой комиков, ее личная жизнь стала темой шуток. По данным российских СМИ, шутники не оставили без внимания бурные события в ее биографии, в том числе романтические отношения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская телеведущая высмеяла своего мужа в эфире российского шоу . Российская ведущая Лера Кудрявцева, публично поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, высказалась о своем муже Игоре Макарове, назвав его "занудным".

Во время эфира шоу "Звезды сошлись" Макаров поделился подробностями о повадках своей жены, с которыми ему приходится мириться. "Удалился куда-то, приходишь, а уже все выключено. Постоянно все везде выключается. Еще Лерка обычно любит поспорить, у нее всегда своя правда," – рассказал Макаров. Кудрявцева, в свою очередь, заявила, что ее муж может на одну тему "гундать" целые сутки, и пожаловалась на его неаккуратность.