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Российская юмористка вышла в свет и ошеломила своим новым признанием

Клара Новикова удивила своим появлением

17 марта 2025, 23:10
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российская юмористка Клара Новикова, которая родилась в Киеве и до сих пор не высказалась о полномасштабном вторжении РФ в Украину, уже долгое время не проводит концертов.

Российская юмористка вышла в свет и ошеломила своим новым признанием

Клара Новикова (фото из открытых источников)

По информации российских СМИ, артистка сделала исключение и появилась на публике в платье свободного кроя от израильского дизайнера.

"Одежду нужно подбирать в соответствии с возрастом и фигурой. Я уже много лет ношу вещи израильского модельера Кедема Сассона. Особенно мне нравится покрой его платьев. Некоторые считают их бесформенными и называют мешками, но мне в такой одежде удобно и комфортно: он имеет свободный фасон и изготовлен из натуральных тканей.

Также она отметила, что всегда самостоятельно выбирает себе наряды.

"Я никогда не навязываю никому свой стиль и не критикую оскорбления других", – добавила юмористка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская юмористка впервые высказалась о войне в Украине . Российская юмористка Клара Новикова, родившаяся в Киеве, но игнорирующая вторжение России в Украину, сделала заявление о войне.

Как передают российские пропагандистские ресурсы, артистка выразила готовность встретиться с детьми с временно оккупированных территорий Донбасса.

"Я бы пришла к ним пообщаться, когда окажусь в Москве. Ничьи дети ни в чем не повинны. Они должны быть здоровыми и счастливыми. И взрослые ответственны за них", — сказала Новикова.

Кроме этого, юморист пожелала жителям оккупированного Донбасса добра, радости и много подарков.

Клара Новикова впервые за долгий период выступила с сольным концертом в российской столице, после которого возник скандал. Юмористка не только озвучила шутки об Украине, но и иногда говорила по-украински.



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Источник: http://aif.ru/
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