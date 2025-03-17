Российская юмористка вышла в свет и ошеломила своим новым признанием

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Лиля Воробьева
Российская юмористка Клара Новикова, которая родилась в Киеве и до сих пор не высказалась о полномасштабном вторжении РФ в Украину, уже долгое время не проводит концертов.
Клара Новикова (фото из открытых источников)
По информации российских СМИ, артистка сделала исключение и появилась на публике в платье свободного кроя от израильского дизайнера.
Также она отметила, что всегда самостоятельно выбирает себе наряды.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская юмористка впервые высказалась о войне в Украине . Российская юмористка Клара Новикова, родившаяся в Киеве, но игнорирующая вторжение России в Украину, сделала заявление о войне.Как передают российские пропагандистские ресурсы, артистка выразила готовность встретиться с детьми с временно оккупированных территорий Донбасса.
"Я бы пришла к ним пообщаться, когда окажусь в Москве. Ничьи дети ни в чем не повинны. Они должны быть здоровыми и счастливыми. И взрослые ответственны за них", — сказала Новикова.
Кроме этого, юморист пожелала жителям оккупированного Донбасса добра, радости и много подарков.
Клара Новикова впервые за долгий период выступила с сольным концертом в российской столице, после которого возник скандал. Юмористка не только озвучила шутки об Украине, но и иногда говорила по-украински.
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