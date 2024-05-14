Российские пранкеры "позвонили" известному музыканту от имени Зеленского

Российские пранкеры со скандальной репутацией Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) дозвонились российскому музыканту Андрею Макаревичу , который публично осудил полномасштабную войну РФ в Украине и уехал из страны-агрессорки проживать в Израиль.

Андрей Макаревич (фото из открытых источников)

Как информируют российские СМИ , во время диалога по телефону певец желал Киеву победить и сказал, что "считает до нее дни".

Еще Андрей Макаревич обещал виртуальному украинскому президенту Владимиру Зеленскому посетить Киев. Артист продолжил, что поедет в Украину в "первый день победы", когда позовут. При этом музыкант хочет устроить "бешеный концерт".

Также певец не исключает, что будет помогать ВСУ в будущем и не будет возвращаться в бывшую родину. В пропагандистских российских изданиях уже начали настоящий вой по поводу позиции артиста.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известного российского актера приговорили к пожизненному заключению . Известный в России киноактер Кирилл Канахин, снимавшийся в сериалах "Глухарь", фильме "Никто не знает о сексе-2" и других фильмах, приговорен к пожизненному заключению по делу о "госизмене".

Сообщают, что 41-летний россиянин, как только началось полномасштабное российское вторжение, вступил в состав "Русского добровольческого корпуса", выступающего за Украину. Такой уступок известному актеру не понравился кремлевскому режиму, при этом особенным было возмущение после того, как оказалось, что Кирилл Канахин находился среди участников штурма Брянской области. Тогда было принято решение заочно приговорить россиянина к пожизненному заключению.

