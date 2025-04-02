Российские спецслужбы хотели заманить в ловушку известную певицу

В России планировали задержать певицу Аллу Пугачеву, не поддержавшую вторжение России в Украину. Ее хотели "поймать" во время похорон путиниста и украинофоба Бедроса Киркорова.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Согласно данным пропагандистского ресурса NEWS.ru, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Пугачеву ждали, чтобы задать ей вопрос о ее возможном участии в покушении на жизнь самого Бородина.

"Мы ожидали, что она приедет. Если бы она приехала, были бы основания прямо из аэропорта доставить ее к следователю. Мы обращались в Следственный комитет по этому поводу. И мы допускаем такое мнение, что именно поэтому она и не приехала, побоялась", – сказал Бородин.

Чиновник считает, что отсутствие Пугачевой является подозрительным. "Если бы народная артистка СССР не была замешана в уголовном деле, она приехала бы и дала показания. Однако ее отсутствие выглядит подозрительно, особенно на фоне информации о том, что Примадонна живет на деньги олигархов Леонида Невзлина и Михаила Ходорковского", — отметил Бородин.

Следственный комитет России подозревает Пугачеву в причастности к покушению на жизнь Бородина. Сам Бородин подал заявление в Следственный комитет с указанием всех известных ему фактов по делу. В последнее время неизвестные пронзили все шины автомобиля главы ФПБК, а также жена Бородина получала угрозы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева вернулась с новыми с песнями о войне. Российская певица Алла Пугачева, открыто осуждающая военную агрессию России против Украины, неожиданно выпустила две песни по теме войны: "Мама" и "Поцелуй войны". По информации российских пропагандистских СМИ, одна из композиций посвящена потерявшим сыновей на фронте матерям, а другая рассказывает о событиях Второй мировой войны. Однако в России считают, что таким образом певица пытается выразить поддержку оккупантам.