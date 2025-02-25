Российских артистов наказали за поддержку войны в Украине

Европейский Союз в день третьей годовщины полномасштабного вторжения в Украину объявил о введении санкций против ряда лиц и организаций, которые, по его оценке, "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Полный список опубликован на официальном сайте ЕС.

Михаил Галустян (фото из открытых источников)

Всего в санкционный список внесено 48 человек и 35 организаций. Среди них – владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин, гендиректор "Интер РАО" Сергей Дрегваль, президент ЮГК Константин Струков, председатель ОАК Вадим Бадеха и другие представители российского бизнеса.

Кроме того, санкции коснулись российского комика Михаила Галустяна за использование пропагандистских символов войны против Украины, содействие милитаризации молодежи в России и поддержку действий, нарушающих независимость и территориальную целостность Украины.

В список также включена телеведущая Юлия Барановская, участвовавшая в спонсируемых Кремлем пропагандистских шоу, направленных на повышение поддержки войны среди россиян. Ее обвиняют в публичном оправдании военных преступлений, в том числе насильственной депортации украинских детей, а также сборе средств для армии РФ. Она также посещала временно оккупированные территории Украины в целях пропаганды.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС, заморозку активов в европейских банках и запрет на любые финансовые операции с этими лицами и организациями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине наказали путиниста Джигурду . Российский актер театра и кино Никита Джигурд включен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом идет речь в приказе Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. Приказ датирован 26 декабря 2024, однако украинские СМИ обратили на него внимание только сегодня.

В документе отмечается, что Джигурда активно участвует в антиукраинских мероприятиях государства-агрессора РФ, направленных на оправдание и легитимизацию вооруженной агрессии РФ против Украины. Еще до начала полномасштабной войны скандальный шоумен, родившийся в Киеве, неоднозначно высказывался об Украине и давно включен в базу сайта "Миротворец". В 2017 году Джигурда получил "гражданство" от боевиков так называемой "ДНР" — правда, через пять дней у него его отобрали.



