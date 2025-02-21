Российский музыкант рассказал, сколько ежемесячно донатит на помощь Украине

Один из лидеров и соучредителей рок-группы Би-2 Лева (Егор Бортник) открыто выступает против войны в Украине. Из-за своей позиции он покинул Россию, где был признан "иностранным агентом".

Лева из Би-2 (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, музыкант признался, что регулярно финансово поддерживает вооруженные силы Украины и гуманитарные инициативы. Он за свой счет приобрел две машины скорой помощи и автобус.

Кроме того, Лева ежемесячно передает 5 тысяч евро через благотворительный фонд. В общей сложности он уже пожертвовал около 100 тысяч евро. По его словам, если бы было больше средств, то приобрел бы партию снарядов для РСЗО HIMARS на нужды украинской армии.

Артист также заявил, что в настоящее время является гражданином Израиля и не планирует возвращаться в Россию как минимум в течение следующих 10 лет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известного писателя признали "иноагентом" в РФ. Министерство юстиции РФ объявило иностранным агентом известного русского писателя Бориса Акунина. Об этом сообщают российские СМИ.

Автора серии детективов об Эрасте Фандорине включили в российский реестр иностранных агентов 12 января. Писатель Борис Акунин (настоящее имя и фамилия — Григорий Чхартишвили) уехал из РФ в 2014 году после того, как был аннексирован Крым. С тех пор писатель регулярно делал критические заявления в адрес российских властей и ее политики. В 2022 году Акунин осудил вторжение РФ в Украину.

Это не первое решение власти РФ по отношению к писателю. Ранее Росфинмониторинг внес Акунина в "реестр экстремистов и террористов". Также против писателя возбудили уголовное дело за "дискредитацию" российской армии. Как известно, законодательство об иноагентах в России появилось в 2012 году. Закон разрешает российскому Минюсту признавать некоммерческие организации иностранными агентами, если они получают финансирование из-за границы и занимаются политической деятельностью.

