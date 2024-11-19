Российский певец анонсировал свадьбу со своей 18-летней "невестой"

Одиозный российский певец и активный сторонник политики Владимира Путина Григорий Лепс в этом году привлек внимание общественности своим неожиданным заявлением о помолвке с 18-летней моделью Авророй Киба. Девушка, только недавно окончившая школу, младше 61-летнего Лепса на 44 года. Их отношения вызвали бурное обсуждение в СМИ и соцсетях.

Григорий Лепс и его невеста (фото из открытых источников)

В настоящее время Аврора находится в Лондоне, где получает образование, тогда как Лепс ждет его в России. В разговоре на одном из российских телешоу певец заявил, что планирует жениться следующим летом, добавив: "Надеюсь, к тому времени я не рассыплюсь окончательно."

На вопрос, как ему удалось завоевать сердце столь молодой девушки, Лепс ответил самоуверенно, утверждая, что он "интересен всем". При этом он отметил, что возлагает успех их союза на "божественное провидение", добавляя: "Выйдет — выйдет, не выйдет — пойду дальше."

Эта история вызвала неоднозначную реакцию: от критики значительной разницы в возрасте до иронии самоуверенности Лепса и его несерьезного отношения к отношениям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец устроил скандал и набросился на фанатку на концерте . Российский певец Григорий Лепс, известный своей поддержкой российского вторжения в Украину, недавно остановил свое выступление из-за того, что одна из поклонниц пользовалась фонариком на своем телефоне. По сообщениям российских СМИ, Лепс раздраженно обратился к женщине со сцены, требуя выключить свет.

Интересно, что на концерте не было официального запрета на съемку, но поведение певца вызвало негативную реакцию у зрителей. Одна из посетительниц рассказала, что это было "неприятно, противно, отвратительно" и что у нее было желание покинуть зал.

