Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Иван Алексеев, более известный как Noize MC, открыто выступил в поддержку Украины в связи военными действиями в Курской области. Певец заявив, что желает победы для Украины и только конец режима Путина мог бы способствовать мирному будущему для народа России.
Российский певец открыто заявил, что желает победы только Украине
В своем посте Алексеев рассказал о дружбе с Яной Яковенко из Мариуполя, которая подарила ему футболку с символикой "Азов". Он также упомянул своих родственников из Белгорода и подчеркнул, что несмотря на ужасы войны, не следует желать зла другим.
Алексеев осудил кровопролитие и выразил мнение, что пока агрессор не столкнется с сопротивлением, война будет продолжаться.
Ранее “Комментарии” писали, что поссийский певец и ведущий Сергей Лазарев, поддержавший вторжение РФ в Украину, фиктивно женился в 2023 году. Об этом сообщает российское издание "Экспресс газета".
Новости