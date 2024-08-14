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Российский певец открыто заявил, что желает победы только Украине

Российский артист Noize MC выразил поддержку ВСУ в Курской области

сегодня, 13:36
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Черновалова Кристина

Иван Алексеев, более известный как Noize MC, открыто выступил в поддержку Украины в связи военными действиями в Курской области. Певец заявив, что желает победы для Украины и только конец режима Путина мог бы способствовать мирному будущему для народа России.

Российский певец открыто заявил, что желает победы только Украине

Российский певец открыто заявил, что желает победы только Украине

В своем посте Алексеев рассказал о дружбе с Яной Яковенко из Мариуполя, которая подарила ему футболку с символикой "Азов". Он также упомянул своих родственников из Белгорода и подчеркнул, что несмотря на ужасы войны, не следует желать зла другим. 

"На этой футболке изображен поезд "Азов", который ранее курсировал по маршруту Киев-Мариуполь. Ее мне подарила моя подруга Яна Яковенко. Она сама нарисовала этот принт. Яна — из Мариуполя. Ее город уничтожен российскими войсками. Во дворах — братские могилы из мирных жителей. Но я никогда от нее не слышал пожеланий, чтобы такое произошло с чьим-то городом еще", — написал знаменитость.

Российский певец открыто заявил, что желает победы только Украине - фото 2

Алексеев осудил кровопролитие и выразил мнение, что пока агрессор не столкнется с сопротивлением, война будет продолжаться.

"Но, пока агрессор не получает по зубам, он не успокаивается и не отступает, а значит война продолжается — в этом и проблема. Поэтому да, я желаю Украине победы. И я на эту победу тоже работаю. Что никак не мешает мне сочувствовать мирным жертвам на российской стороне", — подчеркнул Noize M

Ранее “Комментарии” писали, что поссийский певец и ведущий Сергей Лазарев, поддержавший вторжение РФ в Украину, фиктивно женился в 2023 году. Об этом сообщает российское издание "Экспресс газета".



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/vidomiy-rosiyskiy-spivak-pidtrimav-operaciyu-zsu-na-kurshchini-ya-bazhayu-ukrajini-peremogi-12727473.html
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