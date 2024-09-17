Российский певец-путинист назвал дату своей смерти

Николай Басков, один из главных пропагандистов путинского режима и поддерживающий российское вторжение в Украину, недавно сделал странное заявление о собственной смерти. По данным российских медиа, Басков заявил, что планирует прожить до 91 года, ссылаясь на предсказание гадалки.

Николай Басков (фото из открытых источников)

"Мне гадалка сказала, что я буду жить до 91 года", – заявил он, демонстрируя веру в свою длительную жизненную перспективу.

Кроме того, Басков жаловался на финансовые затруднения, заявив, что вынужден был взять кредит для завершения строительства своего дома. Он также намекнул, что собирается перевести туда свою жену, хотя в реальности ни жены, ни устойчивых отношений у него сегодня нет.

Это заявление выглядит достаточно ироничным на фоне его публичной поддержки агрессии России и пропаганды кремлевского режима.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бы многих российских артистов вызывают в суд по делу о давнем убийстве. Российских певцов-путинистов Олега Газманова, Игоря Николаева, Наташу Королеву, Богдана Титомера, Лолиту и беглеца Александра Цекало допросят в суде по делу убитого певца и композитора Игоря Талькова. Возобновление расследования, инициированное адвокатом организации "Сорок сороков", касается событий 1991 года, когда Игорь Тальков был застрелен в Ленинградском дворце спорта "Юбилейный".

По версии следствия, во время ссоры перед концертом между Игорем Тальковым, его охранником Игорем Малаховым и Валерием Шляфманом, Шляфман, защищая Малахова, выстрелил и случайно попал в Талькова. Валерий Шляфман, сейчас проживающий в Израиле под именем Валерий Высоцкий, заочно арестован. Есть предположение, что его брат, известный в криминальных кругах Петербурга, помог ему бежать из страны.



