Российский певец Григорий Лепс, поддерживающий террористическое вторжение РФ в Украину, появился на красной дорожке не со своей молодой любимой Авророй Кибой, а с крестной дочерью.

Григорий Лепс (фото из открытых источников)

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинист посетил концерт в Москве в компании Лизы и обнял ее на красной дорожке.

"Это моя новая. Пришлось поменять старуху, эта младшая будет. Шучу, это моя крестная дочь Лиза", — сказал любитель диктатора Путина.

15-летняя Лиза Бокарева, как стало известно, начинает свою карьеру под псевдонимом ELSEA.

Для похода на концерт девушка выбрала темно-коричневое платье, а Лепс был одет в длинную черную атласную рубашку и брюки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ставший известным собственными эпатажными выходками Григорий Лепс во время концерта и за его кулисами может вести себя совсем непредсказуемо. Когда певец в плохом настроении, папарацци с ним не желают общаться. Когда Лепс находится в хорошем настроении, он становится более болтливым.

Совсем недавно российские СМИ опубликовали некоторые моменты из интервью, которое российская звезда дала за кулисами одного из выступлений. У него интересовались, какого он мнения о пластических операциях. Григорий Лепс сказал, что относится к пластической хирургии положительно, и сам не раз обращался к пластическому хирургу, чтобы поправить изъяны. "Хорошо отношусь: я сам весь в пластике", — сказал Лепс.

В этот момент артист рассказал несколько необычное о себе. Ибо одна из операций касалась детородного органа Лепса. И, как утверждает, поклонник "русского мира", результат оказался очень разочаровывающим. "[Мужской половой орган] сделал. Но есть побочка. Меньшая стала, собака", — до сих пор обижается на хирурга Григорий Лепс.

