Российского актера освободили из колонии досрочно

61-летнему российскому актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП в 2020 году, одобрили условно-досрочное увольнение. Соответствующее решение вынес Алексеевский суд Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash .

Михаил Ефремов (фото из открытых источников)

На судебном заседании Ефремов заявил, что больше не будет употреблять алкоголь и никогда не сядет за руль. По его словам, нахождение в колонии стало для него периодом переосмысления ценностей.

"Главный мой враг – это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни... Хочется жить, но жить по-другому", – сказал он в суде.

Актер также объяснил, что за последние полгода его трижды осматривал врач-пульмонолог, и ему необходимо срочное лечение.

За время заключения Ефремов работал в колонии – занимался покраской, уборкой, снимал кино и даже организовывал мероприятия в стиле КВН.

Прокурор поддержал ходатайство об УГЗ, отметив, что актер искупил свою вину, исправился, а цель наказания достигнута. При этом он напомнил, что после увольнения Ефремову запрещено управлять транспортом в течение трех лет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актор Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП , будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области. Об этом сообщает официальное издание Общественной наблюдательной комиссии "ОНК Газета".

По информации издания, артист из СИЗО-5 "Водник" был этапирован в этот регион для последующего отбывания наказания. При этом в материале не указывается номер колонии. Ранее стало известно, что актера Михаила Ефремова отправили в колонию. До этого сообщалось, что он хочет остаться отбывать наказание в хозотряде СИЗО. Известно, что в хозотряде берут осужденных с первой судимостью и не представляют опасности для общества. Здесь осужденные могут рассчитывать на условно-досрочное увольнение и проживают в более комфортных условиях, чем в колонии.