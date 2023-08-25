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Российского актера, выступившего против войны в Украине, заменили виртуальной копией

Актера, который выступил против войны в Украине, заменили при помощи технологии дипфейка

сегодня, 18:56
Автор:
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Константин Куликов
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Во втором сезоне российского сериала "Контакт" лицо актера Максима Виторгана заменили на дипфейк — изображение, сгенерированное нейросетями, а его имя вырезали из титров. Внимание на это обратил телеграм-канал "Российское кино в топе". Об этом сообщают "Комментарии".

Российского актера, выступившего против войны в Украине, заменили виртуальной копией

Максим Виторган против войны в Украине

На опубликованном скриншоте видно, что лицо Виторгана было изменено, но в нем угадываются черты артиста. Виторган иронично назвал произошедшее большой "художественной и идеологической победой". Как он рассказал, до него доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача "вырезать его оттуда насовсем", но это оказалось проблематично, так как у него достаточно большая и сюжетообразующая роль.


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"Но! Мы не привыкли отступать и экономить деньги "Газпрома", – написал Виторган в инстаграме. Сериал "Контакт" выходит на платформе Premier, принадлежащей "Газпром-Медиа".

24 февраля 2022 года Виторган осудил российское военное вторжение в Украину, назвав его позором.

Максим Виторган родился в актерской семье Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. С детства мечтал стать актером, участвовал в школьных спектаклях. После окончания школы поступил в ГИТИС, получил диплом и в 1993 году стал актером Московского театра юного зрителя, где был занят в том числе в спектакле "Гроза". В 1999 году перешел в Ленком.

В кино Максим Виторган снимается с 1989 года, среди известных работ — роли в комедиях "День радио", "День выборов" и других совместных проектах с "Квартетом И" (2007-2016), фильмы "С новым годом, мамы!" (2012), "Килиманджара" (2016), "Яна и Янко" (2017), "Человек, который удивил всех" (2018).

Имеет трех детей, по одному от каждого брака. Последний раз был женат на Ксении Собчак.

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