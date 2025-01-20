Российский певец Александр Буйнов, известный своей поддержкой агрессивной политике Кремля, снова оказался в центре внимания из-за серьезных проблем со здоровьем. По данным пропагандистских Telegram-каналов, в частности, SHOT, Буйнова экстренно прооперировали в Москве.

Александр Буйнов (фото из открытых источников)

Как сообщается, артист обратился к врачам в конце декабря с жалобами на сильную боль в спине и ногах. Во время обследования у него была обнаружена травма позвоночника в районе поясницы. Это могло произойти из-за неудачного движения, падения или большой нагрузки. На следующий день после госпитализации Буйнову сделали декомпрессивно-стабилизирующую операцию.

В то же время, в СМИ не исключают, что настоящей причиной вмешательства может быть онкология. Ранее стало известно, что у 74-летнего певца диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы, и ему был присвоен паллиативный статус. В этом контексте операция могла быть связана не только с травмой позвоночника, но и с осложнениями из-за прогрессирования болезни.

Ситуация со здоровьем артиста в очередной раз привлекла внимание, учитывая его активную поддержку российской агрессии против Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный российский певец умирает от рака . Российский певец Александр Буйнов, открыто поддерживающий агрессию России против Украины, борется с последней стадией онкологического заболевания.

Как сообщает российский пропагандистский Telegram-канал SHOT, певцу присвоили паллиативный статус, что означает невозможность выздоровления или ремиссии. У Буйнова диагностировали рак предстательной железы четвертой стадии. По данным источников, состояние 74-летнего артиста значительно ухудшилось, и в ноябре был госпитализирован. Ему назначили необходимые лекарства, в частности для экстренных случаев, а также рекомендовано соблюдать термическую диету и употреблять много воды.

