Российская телеведущая Анфиса Чехова, которая остается в стороне от войны в Украине, поделилась своим опытом неудачной процедуры красоты. Как сообщают российские источники, в своем обращении к подписчикам Чехова рассказала об итогах прошедшего 2024 года, вспомнив как положительные моменты, так и трудности, которые ее постигли.

Анфиса Чехова (фото из открытых источников)

В частности, телеведущая рассказала о проблеме с глазом, которая возникла после инъекции ботокса. В результате процедуры у нее развился птоз верхнего века, из-за чего один глаз частично закрылся. Чехова отметила, что причиной такого результата стала реакция ее организма, а не ошибка специалиста, который проводил процедуру.

"Поездка в Дубай для изучения английского, казалось, должна была взбодрить меня... но навалились проблемы с глазом, который закрылся от неправильной инъекции ботокса, ответственность за семью, и даже внутри красивой картинки я чувствовала себя как в тюрьме", — написала Чехова.

Несмотря на неприятный инцидент, телеведущая продолжает делиться моментами своей жизни в социальных сетях, оставляя без внимания актуальные события в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что русская певица и фанатка Кремля удивила ужасным видом после пластики. Известная российская исполнительница Елена Апина воспользовалась услугами пластического хирурга.

В социальных сетях, звезда, побывавшая в оккупированном Россией Крыму, показывает свое лицо до и после операции. Как утверждают пропагандистские СМИ, на этот раз певица приняла решение сделать подтяжку подбородка. , оставшаяся недовольной возрастными изменениями лица, в частности, подбородком и шеей, и утверждает, что предыдущие вмешательства, проводимые хирургами, не дали нужного эффекта. Она рискнула на лазерный липолиз и поделилась результатами в своем блоге.

