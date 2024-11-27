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РосСМИ "похоронили" путиниста Буйнова: певец отреагировал

Слухи о раке Александра Буйнова: певец ответил на заявления СМИ

сегодня, 11:38
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Черновалова Кристина

Российский певец Александр Буйнов, активно поддерживающий политику Кремля, оказался в центре скандала из-за сообщения о его серьезной болезни. Несколько российских СМИ сообщили, что артист находится на последней стадии онкологии. По их данным, 74-летнему Буйнову диагностировали рак предстательной железы четвертой степени, а лечение уже якобы бессмысленно. Врачи только рекомендовали пить больше воды и соблюдать диету.

РосСМИ "похоронили" путиниста Буйнова: певец отреагировал

Александр Буйнов опровергает слухи о последней стадии рака

Однако сам певец не только отрицал эту информацию, но и сделал это в присущей ему эмоциональной манере. В своем Instagram он написал:

“Просыпаешься дома после концерта, открываешь новости, а там – тебя уже похоронили. Может, лучше бы написали о моих новых песнях или клипах? Хватит заниматься ерундой, у меня все хорошо!"

Интересно, что еще в 2011 году Буйнов признавался, что диагностировали рак предстательной железы. Тогда он рассказал, как смог справиться с болезнью, при этом не прекращая гастроли.

Однако здоровье – не единственная причина, по которой Буйнов регулярно попадает в скандалы. Его откровенная поддержка Кремля и выступления перед террористами в оккупированном Донецке неоднократно вызывали негодование. Поэтому Министерство культуры Украины внесло певца в черный список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. А его заявления о готовности воевать против украинцев добавили еще больше поводов для критики.

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