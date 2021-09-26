Руслану жестко высмеяли в сети через внешний вид: подробности

Популярная эстрадная исполнительница Наташа Могилевская выложила в социальных сетях фото с другой украинской исполнительницей Русланой. Читатели критически оценили внешний вид украинской экс-победительницы конкурса Евровидение.

Руслану раскритиковали в сети (фото из открытых источников)

Могилевская оставила подпись под фото с фотографией. Она написала, что Русланам — энергичная, талантливая и неповторимая. Такой колоритной победительницы на этом конкурсе песни и музыки больше не было.

Львовянка позировала в короткой юбке и модной кофточке из кожи. Сторонники сделали свои замечания исполнительнице, за творчество которой таки болеют. Острые реплики касались фигуры, одежды, творчества.

В комментариях многим Руслана не нравится. Поклонники критикуют талантливую галичанку за то, что за два десятка лет нет новых и красивых песен, нужно избавиться лишних килограммов и быть стройной, как когда-то, что выглядит исполнительница, как полуголый Маугли. Даже маникюр они успели рассмотреть, точнее его отсутствие.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Наталья Могилевская похвасталась стройными ногами в новой фотосессии. Наталья Могилевская решила повторить известную позу Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт". На фотографии можно увидеть, что артистка эффектно позирует в белой юбке, сидя в кресле. Все внимание, конечно же, досталась красивым ногам певицы, поскольку именно на них сделан акцент в кадре. Стоит отметить, что снимок сделан специально для журнала "Зоодруг", на обложке которого появилась Могилевская. Результатами яркого осеннего образа она также поделилась на своей странице в социальных сетях.

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