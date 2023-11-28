С известным исполнителем и актером случилась беда

Известный советский и российский актер 73-летний Михаил Боярский планово госпитализирован в Петербурге, заявили в театре им. Ленсовета. Об этом сообщают "Комментарии".

Михаил Боярский

Как уточнил позже его сын Сергей, Михаил Боярский перенес инфаркт, сейчас он находится в обычной палате.

Перед широкомасштабным вторжением России в Украину Боярский поддержал Путина и выразил уверенность в том, что признание ЛДНР со стороны РФ "принесет мир". Соответствующие пост он опубликовал в своем Instagram.

"Я убежден, то, что делает Владимир Владимирович, продуманно и абсолютно правильно. Я поддерживаю это решение. Признание "ДНР" и "ЛНР" будет способствовать стабилизации обстановки на Донбассе и принесет мир жителям региона", — написал он.

В конце 2022 года он высказался о коллегах, которые покинули Россию после начала вторжения РФ в Украину:

"Это не моя ипостась, я не обращаю на это никакого внимания. Для меня самое главное — быть нужным… Оставаться здесь, с друзьями, и успевать делать свою работу качественно… Для меня город, страна — это самое дорогое, что есть. И я хочу быть ей полезным", — заявил актер.

Напомним, что самой известной ролью Михаила Боярского является его образ Д'Артаньяна в советской ленте "Д'Артаньян и три мушкетера".

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