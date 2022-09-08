С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло более 20 лет, вот как изменились актеры за это время

Приключения о юном волшебнике впервые на киноэкраны вышли в 2001 году. С тех пор были сняты еще семь фильмов, а также несколько приквелов.



Как изменились актеры фильма Гарри Поттер. Фото из открытых источников

Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" рассказывает о мальчике, по имени Гарри, у которого было нелегкое детство. Он потерял родителей и воспитывался у дяди, который относился к нему не очень хорошо. Однако на 11-й день рождения его судьба меняется, когда он узнает, что он волшебник. Как и его умершие родители.

А в самом волшебном мире он известен, его имя знают практически все. Гарри не только выжил после смертельного заклинания, но и победил волшебника Волдеморта, годами терроризировавшего магическое общество.

В первом фильме Гарри идет в школу колдовства Хогвартс, чтобы получить новые знания. Уже в поезде он также встречает верных друзей — Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, которые теперь будут сопровождать его в волшебных приключениях.

Так начиналась сага о Гарри Поттере, а вот уже прошло более 20 лет и актеры, сыгравшие главные роли, выросли во взрослых мужчин и женщин. Кроме этого, нескольких актеров, игравших ведущие роли в серии фильмов, теперь нет в живых.

Северус Снейп (Алан Рикман)







Минерва МакГонагалл (Мэгги Смит)





Невилл Лонгботтом (Мэтью Льюис)





Рубеус Хагрид (Робби Колтрейн)





Гермиона Грейнджер (Эмма Уотсон)







Рон Уизли (Руперт Гринт)





Драко Малфой (Том Фелтон)





Гарри Поттер (Дениел Рэдклифф)





Петуния Дурсли (Фиона Шоу), Дадли Дурсли (Гарри Меллинг), Вернон Дурсли (Ричард Гриффитс)



К сожалению, не все актеры смогли дожить до наших дней. Ричард Гриффитс умер в 2013 году, а Алан Рикман в 2016 году.



Ранее портал "Комментарии" упоминал, что Джоан Роулинг предоставила свободный доступ к книгам о Гарри Поттере.



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