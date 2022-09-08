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С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло более 20 лет, вот как изменились актеры за это время

За 20 лет с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере актеры невероятно изменились.

сегодня, 06:05
Автор:

Slava Kot
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Приключения о юном волшебнике впервые на киноэкраны вышли в 2001 году. С тех пор были сняты еще семь фильмов, а также несколько приквелов.

С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло более 20 лет, вот как изменились актеры за это время

Как изменились актеры фильма Гарри Поттер. Фото из открытых источников

Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" рассказывает о мальчике, по имени Гарри, у которого было нелегкое детство. Он потерял родителей и воспитывался у дяди, который относился к нему не очень хорошо. Однако на 11-й день рождения его судьба меняется, когда он узнает, что он волшебник. Как и его умершие родители.

А в самом волшебном мире он известен, его имя знают практически все. Гарри не только выжил после смертельного заклинания, но и победил волшебника Волдеморта, годами терроризировавшего магическое общество.

В первом фильме Гарри идет в школу колдовства Хогвартс, чтобы получить новые знания. Уже в поезде он также встречает верных друзей — Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, которые теперь будут сопровождать его в волшебных приключениях.

Так начиналась сага о Гарри Поттере, а вот уже прошло более 20 лет и актеры, сыгравшие главные роли, выросли во взрослых мужчин и женщин. Кроме этого, нескольких актеров, игравших ведущие роли в серии фильмов, теперь нет в живых.

Северус Снейп (Алан Рикман)

С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло более 20 лет, вот как изменились актеры за это время - фото 2

Минерва МакГонагалл (Мэгги Смит)

С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло более 20 лет, вот как изменились актеры за это время - фото 3

Невилл Лонгботтом (Мэтью Льюис)

С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло более 20 лет, вот как изменились актеры за это время - фото 4

Рубеус Хагрид (Робби Колтрейн)

С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло более 20 лет, вот как изменились актеры за это время - фото 5

Гермиона Грейнджер (Эмма Уотсон)

С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло более 20 лет, вот как изменились актеры за это время - фото 6

Рон Уизли (Руперт Гринт)

С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло более 20 лет, вот как изменились актеры за это время - фото 7

Драко Малфой (Том Фелтон)

С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло более 20 лет, вот как изменились актеры за это время - фото 8

Гарри Поттер (Дениел Рэдклифф)

С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло более 20 лет, вот как изменились актеры за это время - фото 9

Петуния Дурсли (Фиона Шоу), Дадли Дурсли (Гарри Меллинг), Вернон Дурсли (Ричард Гриффитс)

С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло более 20 лет, вот как изменились актеры за это время - фото 10
С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло более 20 лет, вот как изменились актеры за это время - фото 11

К сожалению, не все актеры смогли дожить до наших дней. Ричард Гриффитс умер в 2013 году, а Алан Рикман в 2016 году.

Ранее портал "Комментарии" упоминал, что Джоан Роулинг предоставила свободный доступ к книгам о Гарри Поттере.



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