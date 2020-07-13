С мыслями о здоровье: Камерон Диас стала виноделом

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Голливудская красотка, звезда фильмов "Маска" и "Другая женщина" Камерон Диас решила попробовать себя в новой сфере и основала собственный бренд, который будет выпускать органическое вино. Об этом знаменитость написала на своем аккаунте в Instagram.

Известно, что актриса уже несколько лет не снимается в фильмах. В январе 2020 года она впервые стала мамой и полностью посвятила себя дочери и любимому мужу. Не так давно Камерон Диас говорила о том, что, возможно, вернется в кинематограф, но вот когда это случится - сказать не смогла.

Однако звездная мама не собирается сидеть без дела. Вместе со своей подругой, предпринимательницей Кэтрин Пауэр, она создала бренд органического вина Avaline. Оно изготовлено без применения агрессивных химических пестицидов и других вредных добавок.

"Я много лет любила вино, но никогда не интересовалась процессом. Но мы поняли, что важно не то, что ты добавляешь в продукт, а то, что не добавляешь. Мы узнали, что большинство вин создаются не из органического винограда - в них добавляют более 70 ингредиентов. Это полностью изменило наш взгляд на напиток", - рассказала Кэмерон.

Отмечается, что вино от голливудской звезды будут выпускать двух сортов: белое и розовое. Одна бутылка будет стоить 24 доллара.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудские звезды Мила Кунис и Эштон Кутчер занялись производством вина

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