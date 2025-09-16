С певицей Анной Asti, предавшей Украину и перебравшейся в страну-агрессор РФ, произошла очередная неприятность. По данным российских СМИ, она повторила судьбу Филиппа Киркорова и получила травму прямо во время концерта.

Анна Asti (фото из открытых источников)

Уже во время первого номера шоу артистка неудачно подпрыгнула и снова вывихнула ногу. Боль оказалась настолько сильной, что она даже забыла слова собственных песен, а в финале выступления расплакалась.

"Иногда даже папиное воспитание 'солдата' не спасает", — поделилась Asti.

Несмотря на травму исполнительница не остановила концерт, ведь проблемы с продажей билетов существуют и без подобных инцидентов. Поэтому ей пришлось отработать программу, прихрамывая. По словам певицы-предательницы, ее поклонники якобы не заметили проблем.

"Значит, справилась", — утешила себя Анна Asti.

Напомним, ранее подобный случай произошел с Филиппом Киркоровым: путинист упал со сцены во время выступления на "Новой волне" в Казани, когда оступился на передвижной лестнице, и лишь чудом избежал серьезных травм.

Также "Комментарии" писали о том, что у идома российская певица упала на сцене во время концерта. Известная в России исполнительница Кристина Орбакайте недавно приехала с концертом в Питер, во время которого возник непредсказуемый конфуз. Певица запуталась в собственном платье и грохнулась прямо на сцене. Этот момент запечатлели на видео.

После выступления Кристина Орбакайте сказала, что проживает в РФ, ответив на вопрос, как долго она пробудет здесь, вернувшись из США. Несколько позже знаменитость подловил один из журналистов, который поинтересовался, отменят ли ее концерт в Москве. Орбакайте на это сказала, что у нее "всегда все произойдет". При этом концертный тур Кристины Орбакайте по сибирским городам сорвали активисты. Им не понравилось, что дочь Аллы Пугачевой живет роскошно в Соединенных Штатах, а деньги на это зарабатывает в РФ.