Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике (ФОТО)

Популярная 54-летняя актриса, звезда фильмов "Бандитки" и "После заката" Сальма Хайек наслаждается отдыхом и радует поклонников новыми яркими фотографиями.

Сальма Хайек (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в слитном купальнике бордового цвета с открытым декольте, на фоне моря. Такой фасон купальника отлично подчеркнул ее тонкую талию и пышную грудь. Сальма распустила свои пышные волосы и свой образ дополнила солнцезащитными очками.

Публикация звезды "Бандиток" уже собрала более 1,2 миллиона лайков и восторженные комментарии от поклонников: "Красавица", "Королева", "Ты выглядишь потрясающе", "Прекрасная богиня", "Сногсшибательная красота", "Идеал женской красоты", — написали фолловеры.

Стоит отметить, что несмотря на возраст, Сальма Хайек выглядит великолепно. Раньше она рассказывала о том, что каждый день находит время для физической активности, чтобы поддерживать свое тело в форме. Также она придерживается правильного питания и тщательно следит за состоянием своей кожи.

Напомним, что 54-летнюю актрису Сальму Хайек не раз обвиняли в использовании ботокса, но знаменитость уверяет, что никогда не прибегала к подобным косметическим процедурам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Бандиток" Сальма Хайек рассказала, как однажды пошла к косметологу, чтобы увеличить объем губ. Но актриса так и не смогла выполнить процедуру, потому что испугалась иголки и моментально покинула кабинет. После этого, Сальма сказала, что не готова к таким изменениям в своей внешности и будет принимать в себе все возрастные перемены.

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