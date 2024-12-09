Самая красивая японка мертва: ее нашли в ванне

6 декабря 2024 года японское музыкальное и кинематографическое сообщество потеряло одну из самых ярких звезд 1980-х годов — Михо Накаяма, ставшую культовой фигурой в J-pop музыке и кино. Ее тело обнаружили в ванной комнате собственного дома в Токио.

Михо Накаяма. Фото: Weibo

Михо Накаяма отменила запланированный рождественский концерт в Осаке, ссылаясь на плохое самочувствие. Друзья и поклонники начали беспокоиться, когда она не явилась на работу. Один из ее членов команды пришел проверить ее состояние, и обнаружил тело Михо Накаямы. Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть.

"Это стало для нас полной неожиданностью. Мы шокированы и расстроены этой трагической новостью", — сообщило агентство, представлявшее интересы 54-летней Накаямы.

Полиция Токио рассматривает несколько версий смерти Михо Накаямы: несчастный случай или внезапное ухудшение здоровья. Однако СМИ сообщают, что Михо нашли в ванной, наклоненной вперед, что вызывает подозрения об утоплении.

В последнем сообщении Михо Накаямы в соцсетях изображена работа французской художницы Луизы Буржуа – кусок материала с вышитой надписью: "Я была в аду и вернулась. И позвольте мне сказать вам, это было замечательно". Сама же Михо Накаяма в подписи на этот пост написала, что переживает период тяжелой депрессии.

Михо Накаяма стала иконой 1980-х благодаря успешной музыкальной карьере и ролям в кино, после чего она быстро приобрела популярность как модель и певица. Самой известной работой в кино для Михо стала главная роль в ленте "Любовное письмо" (1995), принесшей ей международное признание. После этого фильма она получила титул "самой красивой женщины Японии".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что испанский футболист скончался в ванной. Его смерть повлек заряжаемый смартфон.

Также "Комментарии" писали о том, что умер последний участник японского нападения на Перл-Харбор, изменивший ход войны.