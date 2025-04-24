"Самая страшная ночь в жизни": известная блоггерша с семьей попала под ракетную атаку РФ

Украинская блоггерша Татьяна Парфильева и ее муж Иван Кришталь пострадали во время ночной атаки российских войск на Киев, которая произошла 24 апреля.

Татьяна Парфильева (фото из открытых источников)

Об этом Парфильева рассказала на своей странице в Instagram. Она также обнародовала фото, на которых видны последствия обстрела в ее доме и поделилась пережившими эмоциями.

На снимках зафиксированы повреждения жилья: выбиты панорамные окна и перекинут большой цветочный вазон.

По словам блоггерши, столь сильный стресс она испытывала только в начале полномасштабного вторжения.

"И знаете, окна и горшок для цветка поменяется. А эмоции, которые мы пережили, останутся на всю жизнь", – написала она.

Впоследствии она добавила, что когда они спешили к укрытию, их маленький сын Саша воспринял ситуацию как игру.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь бывшего украинского президента попала под ракетный удар по Киеву . Утро 20 декабря стало очередным трагическим днем для Киева, когда столица Украины испытала мощную ракетную атаку со стороны страны-агрессора. Обломки ракет упали в нескольких районах города, повлекшие разрушения и жертвы. Были повреждены дома, офисные помещения, автомобили, а в местах падения обломков вспыхнули пожары.

Среди очевидцев этого террористического акта оказалась Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко. В своем блоге в Instagram она поделилась пережитым, опубликовав кадры момента, когда дорога перед ее автомобилем загорелась после взрыва.

Виталина рассказала, что как раз увезла детей на вокзал, когда рядом с ее машиной раздался первый взрыв. Мощная волна подбросила автомобиль, сирены машин заполонили пространство, а стекло, обломки построек и пепел засыпали близлежащую территорию. К счастью, она осталась невредимой физически, однако моральное состояние требует времени для восстановления.