"Самая страшная ночь в жизни": известная блоггерша с семьей попала под ракетную атаку РФ

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Лиля Воробьева
Украинская блоггерша Татьяна Парфильева и ее муж Иван Кришталь пострадали во время ночной атаки российских войск на Киев, которая произошла 24 апреля.
Татьяна Парфильева (фото из открытых источников)
Об этом Парфильева рассказала на своей странице в Instagram. Она также обнародовала фото, на которых видны последствия обстрела в ее доме и поделилась пережившими эмоциями.
На снимках зафиксированы повреждения жилья: выбиты панорамные окна и перекинут большой цветочный вазон.
По словам блоггерши, столь сильный стресс она испытывала только в начале полномасштабного вторжения.
"И знаете, окна и горшок для цветка поменяется. А эмоции, которые мы пережили, останутся на всю жизнь", – написала она.
Впоследствии она добавила, что когда они спешили к укрытию, их маленький сын Саша воспринял ситуацию как игру.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь бывшего украинского президента попала под ракетный удар по Киеву . Утро 20 декабря стало очередным трагическим днем для Киева, когда столица Украины испытала мощную ракетную атаку со стороны страны-агрессора. Обломки ракет упали в нескольких районах города, повлекшие разрушения и жертвы. Были повреждены дома, офисные помещения, автомобили, а в местах падения обломков вспыхнули пожары.Среди очевидцев этого террористического акта оказалась Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко. В своем блоге в Instagram она поделилась пережитым, опубликовав кадры момента, когда дорога перед ее автомобилем загорелась после взрыва.
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