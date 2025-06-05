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Самый богатый ютубер мира признался, что занимает деньги у родителей

MrBeast признался, что занимает деньги у мамы, хотя его бизнес оценивают в более миллиарда долларов.

сегодня, 16:35
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Автор:
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Slava Kot

Самый популярный и богатый ютубер мира MrBeast ошеломил фанатов неожиданным признанием. Несмотря на миллиардную оценку своего бизнеса, он имеет "очень мало денег" и даже занимает некоторые средства у родителей.

Самый богатый ютубер мира признался, что занимает деньги у родителей

MrBeast. Фото из открытых источников

В сообщении на платформе X MrBeast, настоящее имя которого Джимми Дональдсон, отреагировал на сообщение, в котором его назвали "единственным миллиардером до 30 лет, не унаследовавшим своего богатства".

"Лично у меня очень мало денег, потому что я все реинвестирую (думаю, в этом году мы потратим около четверти миллиарда на контент). По иронии судьбы, я действительно занимаю доллары у мамы, чтобы оплатить свою будущую свадьбу. Но, конечно, на бумаге бизнес, которым я владею, стоит немало", — ответил MrBeast.

MrBeast обручился с блоггершей и моделью Теей Буйсен. Считается, что их отношения продолжаются с 2022 года.

Это не в первый раз, когда MrBeast говорит о своем необычном финансовом состоянии. В подкасте The Diary of a CEO со Стивеном Бартлеттом Джимми Дональдсон заметил, что на личных счетах сохраняет лишь долю своих доходов.

"На момент интервью у меня на банковском счету было меньше миллиона долларов", – сказал ютубер-миллиардер.

По данным Business Insider, его компания Beast Industries получила в 2024 году 473 миллиона долларов дохода, что на 114% больше, чем годом ранее. Ожидается, что в 2025 году она принесет MrBeast 899 миллионов долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько зарабатывает на монетизации YouTube блогер MrBeast.

Также "Комментарии" писали, что самый известный ютубер мира арендовал пирамиды в Египте на 100 часов.



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Источник: https://x.com/MrBeast/status/1929403459079401859
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