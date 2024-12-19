Самый известный блоггер мира арендовал пирамиды в Египте на 100 часов: что он задумал

Известный ютубер MrBeast, удививший мир многочисленными амбициозными проектами, на этот раз превзошел себя. Он арендовал Большие пирамиды Гизы для создания нового видео на своем канале. Об этом MrBeast рассказал в подкасте Ноа Лайлза Beyond the Records.

MrBeast арендовал пирамиды в Египте. Фото из открытых источников

Как рассказал MrBeast, он получил разрешение на 100 часов полного доступа ко всем трем главным пирамидам: Хуфу, Хефрена и Микерина. Блогер заявил, что снимет видео, где вместе с друзьями будет исследовать секретные комнаты, коридоры и гробницы. Он планирует показать зрителям те части пирамид, которые до сих пор оставались недоступными широкой публике.

"Мы получили все три пирамиды Египта на 100 часов. Я сниму видео, где мне разрешат исследовать любое место в пирамидах", – сказал MrBeast.

Во время съемок команда MrBeast будет не только исследовать пирамиды, но и ночевать в них, используя исторические памятники как уникальную локацию для контента. По словам блоггера, его главная цель — продемонстрировать зрителям скрытое величие и загадочность этих построек.

Ютубер объяснил, что для организации съемок он сотрудничал с правительством Египта, которое предоставило ему разрешение на частный доступ к пирамидам. В некоторых частях видео команду будет сопровождать местный гид, но большую часть времени пирамиды будут исключительно в распоряжении блоггера.

"Я очень взволнован, потому что далеко внизу также есть эти скрытые проходы. Я не знаю, чего ожидать", — добавил MrBeast.

В ходе разговора блогер не рассказал, сколько стоит аренда пирамид в Египте.

Большие пирамиды Гизы – это величественные достопримечательности, принадлежащие Всемирному наследию ЮНЕСКО. Возведенные более 4 тысяч лет назад, они служили гробницами фараонов. Самая большая из них, пирамида Хуфу, является единственным из семи чудес света, сохранившегося до наших дней.

MrBeast (настоящее имя Джимми Дональдсон) – это американский ютубер, известный своими масштабными дорогостоящими экспериментами и благотворительными проектами. Он создает видео, где разыгрывает большие суммы денег, выполняет необычные вызовы и поддерживает разные благотворительные инициативы. Благодаря своим роликам, MrBeast стал самым популярным ютубером в мире. На его канале подписано более 300 млн. пользователей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что MrBeast заявил о готовности принять участие в выборах президента США.

Также "Комментарии" писали о топ-10 самых богатых YouTube-блоггерах в мире.