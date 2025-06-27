Самый красивый город в мире частично перекрыт из-за свадьбы американского миллиардера

Американский бизнесмен Джефф Безос вместе со своей невестой Лорен Санчес готовится провести пышную свадьбу в Венеции, которую уже окрестили "свадьбой века". Праздничные события продлятся в течение трех дней, несмотря на то, что местные жители выражают протест. СМИ оценивают стоимость празднования примерно в 50 миллионов евро, сообщает BBC.

Свадьба Джефа Безоса из Лорен Санчес (фото из открытых источников)

Аэропорт Венеции ожидает прибытия 90 частных самолетов с гостями, среди которых представители шоу-бизнеса, политики и крупные финансовые деятели. В местных гаванях ждут прибытия роскошных яхт. Невесты уже прибыли в город.

Планируется, что на события будут присутствовать около 200 человек. Среди приглашенных – Иванка Трамп, Барбра Стрейзанд, Опра Уинфри, Леонардо Ди Каприо, Орландо Блум, Билл Гейтс. Также говорят о возможном присутствии Леди Гаги, Элтона Джона и Мика Джаггера.

В городе частично ограничено движение по каналам вокруг церкви Мадонна-дель-Орто, где вечером должно состояться одно из мероприятий. Ограничения также введены у острова Сан-Джорджо-Маджоре, расположенного напротив площади Святого Марка, где запланирована церемония, а также в районе верфи Арсенал. В городе введены усиленные меры безопасности: усиленное присутствие полиции и военных, на крышах домов работают снайперы.

Безос, чье состояние оценивается в 220 миллиардов долларов, сделал пожертвования на сумму в два миллиона евро нескольким учреждениям Венеции. Молодожены также попросили гостей вместо свадебных подарков направить средства на нужды восстановления города. Однако часть жителей Венеции выступили против. Они выражают недовольство тем, что богачи фактически "арендуют" город для собственного досуга. К протестам присоединились экологические активисты и критики Безоса, недовольные его поддержкой президента США Дональда Трампа. Власти Венеции осудили выступления активистов, отмечая, что подобные мероприятия с участием влиятельных гостей приносят городу существенную прибыль.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Безос предложил своей невесте жесткий брачный контракт . Основатель Amazon и миллиардер Джефф Безос, чье состояние оценивается в 220 миллиардов долларов, готовит строгий брачный контракт с Лорен Санчес, который пара планирует подписать перед свадьбой.

Над документом команда юристов работает уже несколько месяцев. Особое внимание в контракте уделено защите активов, в частности, акций компании Amazon, космической компании Blue Origin и недвижимости, расположенной в десяти странах. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на hellomagazine.com.

Похоже, Безос сделал выводы из предыдущего брака. В 2019 году после развода с Маккензи Скотт она получила 4% акций Amazon, поскольку не был заключен брачный контракт. Этот развод стал одним из самых дорогих в истории и, вероятно, именно этот опыт заставил бизнесмена пересмотреть отношение к подобным соглашениям.