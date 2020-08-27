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Селена Гомес «взорвала» сеть фотографией в купальнике

Фотография была сделана во время съемок клипа Селены

сегодня, 17:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная исполнительница Селена Гомес, которая недавно рассказала, сколько зарабатывает на один рекламный пост в социальной сети, порадовала поклонников новой летней фотографией в купальнике. Снимок появился на официальной странице Гомес в Instagram.

28-летняя певица опубликовала снимок, который был сделан во время съемок ее нового клипа на песню Ice Cream, которую она записала вместе с южнокорейской герл-группой Blackpink. Селена Гомес позировала в ретро-купальнике в красно-белую полоску, а также в матросской шапке и белых перчатках, а свой образ дополнила серьгами-кольцами.

Селена Гомес «взорвала» сеть фотографией в купальнике

Селена Гомес

Также звезда написала, что завтра, 28 августа, в эфир выйдет ее новая песня и клип. 

К слову, меньше чем за сутки, летняя фотография знаменитости собрала более 7 миллионов лайков и множество восторженных комментариев. Поклонники отметили, что певица выглядит великолепно.


Напомним, певица Селена Гомес поделилась с фанатами своими бьюти-секретами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская звезда Селена Гомес станет ведущей нового шоу.


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