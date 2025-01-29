Селени Гомес пригрозили депортацией из США: в чем причина

Певица Селена Гомес снова оказалась в центре внимания, но в этот раз из-за неожиданных угроз после публикации эмоционального видео. Артистка выступила в поддержку мексиканцев, депортированных из США, что вызвало волну критики и даже угрозы со стороны некоторых политиков. Артистка не обошла это вниманием и ответила с характерной иронией. Как Селена отреагировала на острые упреки и почему ее реакция стала темой обсуждения, читайте дальше.

Селена Гомес. Фото: instagram/selenagomez

Американская певица Селена Гомес попала под шквал угроз депортацией после публикации видео, в котором она поддержала мексиканцев, которые могут быть высланы из Соединенных Штатов. В своем эмоциональном обращении артистка, со слезами на глазах, поделилась своей болью по поводу ситуации с нелегальными мигрантами, которых хочет депортировать новый президент Дональд Трамп. Гомес отметила, что эти люди бегут от насилия и бедности, и в ее сердце есть только сочувствие к ним.

"Мне очень жаль. Все мои люди страдают, дети... Я не понимаю, это больно. Я бы хотела что-то сделать, но я не знаю, что делать", — поделилась своими переживаниями певица в видео.

Несмотря на то, что Селена удалила видео после некоторого времени, оно уже успело набрать популярность в Интернете, и одна из реакций на него не заставила себя ждать. Кандидат в сенаторы США Сэм Паркер из-за соцсетей обвинил артистку в том, что она не ценит американское гражданство и даже пригрозил ее депортацией.

Но Селена Гомес быстро ответила на угрозы. С характерной для нее иронией певица написала:

"О, мистер Паркер, мистер Паркер. Спасибо за смех и угрозы".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что иммиграционная и таможенная службы (ICE) США опубликовала документ об операциях по принудительному исполнению и выселению мигрантов. Согласно этому документу США планируют высылать мигрантов в страны, из которых они прибыли. Однако некоторые мигранты имеют гражданство несуществующих стран – СССР, Югославии и Чехословакии.