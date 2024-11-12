Семья не комментирует его состояние: в России экстренно спасают жизнь известного телеведущего

Популярный российский телеведущий Юрий Николаев был срочно госпитализирован в реанимационное отделение после внезапного обморока. Как сообщает телеграмм-канал Mash, 75-летнему народному артисту РСФСР стало плохо 10 ноября — у него резко снизилось артериальное давление, что повлекло за собой потерю сознания. Медики быстро прибыли в его квартиру в московском районе Хамовники и срочно доставили его в больницу, где Николаев сейчас проходит обследование и лечение.

Юрий Николаев (фото из открытых источников)

Согласно российским СМИ, это не первый случай подобной ситуации: в 2019 году Николаев также пострадал из-за внезапного обморока. Тогда ночью он встал с кровати, потерял сознание, упал и получил черепно-мозговую травму, ушибы лица и колен, а также сотрясение мозга. Его тогда госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Родственники телеведущего пока не дают комментариев о его нынешнем состоянии. СМИ предполагают, что резкие перепады давления могут быть следствием перенесенных Николаевым операций, связанных с онкологическими заболеваниями. Также известно, что около трех лет назад артист страдал от сильной боли в лицевой части головы, которую медики диагностировали как невралгию тройничного нерва.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский журналист, осудивший нападение РФ , попал в реанимацию. Один из российских пропагандистских телеграмм-каналов сообщил о том, что в террористической РФ госпитализирован в одно из медицинских учреждений телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, осуждающий войну России в Украине.

Известный телеведущий был госпитализирован в городе в Красногорске Московской области. Эту информацию журналистам подтвердил продюсер Кушанашвили. Ему поставили диагноз: асцит напряжен (скопление жидкости в животе). Теперь шоумен в реанимации, но в сознании.

