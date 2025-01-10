Российский актер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, переживший клиническую смерть и находящуюся в коме, может не выжить.

Тигран Кеосаян (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в частности, издание "Вечерняя Москва", медицинские эксперты сомневаются в полном восстановлении телеведущего. Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, что клиническая смерть может быть вызвана, в частности, остановкой сердца, которую может вызвать даже мелкоочаговый инфаркт. Он провоцирует сильный болевой синдром и нарушения в работе сердечной мышцы.

"Фактически из-за нарушения работы сердечных мышц сердце начинает функционировать неправильно, что может рефлекторно привести к его остановке, независимо от того, насколько велик или маленький инфаркт", — отметил Кондрахин. По его словам, во время инфаркта всегда погибает часть сердечной мышцы, и если человек уже пережил большой инфаркт, сердце не может вернуться в первоначальное состояние.

Кеосаян, известный своей откровенной ненавистью к Украине, ранее уже перенес два инфаркта. Эксперт подчеркнул, что даже небольшое повреждение сердца оставляет необратимые последствия. Если уже произошло омертвение тканей, сердечная мышца теряет часть своей функциональности. "Если исчезает хотя бы 10-15% сердечной мышцы, это уже необратимые последствия для организма", — объяснил Кондрахин.

По словам врача, клиническая смерть является свидетельством крайней степени ослабления организма. "Это значит, что сердце снова очень сильно пострадало, и шансы на восстановление значительно снижаются — до 30-40%. Ведь когда останавливается сердце, прекращается и кровоснабжение самого сердца", — подытожил специалист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Симоньян издала свою версию, когда Путин уйдет "на прекращение" огня.