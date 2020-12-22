Сергей Маковецкий вылечился от болезни

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Владимир Лавский
Народный артист РФ Сергей Маковецкий сообщил ТАСС во вторник, что вылечился от коронавируса и планирует вернуться на сцену театра им. Вахтангова 28-29 декабря.
Показы спектаклей "Евгений Онегин" и "Дядя Ваня", где артист исполняет главные роли, намечены на 28 и 29 декабря соответственно. Маковецкий рассказал, что первый тест, который оказался положительным, он сдавал 9 декабря. Повторный тест у него взяли 20 декабря, он показал отрицательный результат.
Как ранее сообщали "Комментарии", умер известный советский актер, герой фильма "Собачье сердце".
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