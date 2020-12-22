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Сергей Маковецкий вылечился от болезни

Известный артист поборол коронавирус

сегодня, 12:28
Автор:

Владимир Лавский

Народный артист РФ Сергей Маковецкий сообщил ТАСС во вторник, что вылечился от коронавируса и планирует вернуться на сцену театра им. Вахтангова 28-29 декабря.

Сергей Маковецкий вылечился от болезни

"У меня отрицательный тест на коронавирус. Если все будет хорошо, буду возвращаться к театральной жизни. Однако 23 и 24 декабря играть, видимо, не буду. Скорее всего, под Новый год, когда будут [постановки] "Евгений Онегин" и "Дядя Ваня", я постараюсь сыграть обязательно", — сообщил Маковецкий.

Показы спектаклей "Евгений Онегин" и "Дядя Ваня", где артист исполняет главные роли, намечены на 28 и 29 декабря соответственно. Маковецкий рассказал, что первый тест, который оказался положительным, он сдавал 9 декабря. Повторный тест у него взяли 20 декабря, он показал отрицательный результат.

Как ранее сообщали "Комментарии", умер известный советский актер, герой фильма "Собачье сердце". 



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Источник: https://tass.ru/obschestvo/10321185
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