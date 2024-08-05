Сергей Притула рассказал готов ли мобилизоваться в ВСУ

Известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула заявил, что готов мобилизоваться в ряды ВСУ, если в стране изменят законодательство и отменят отсрочку для многодетных отцов. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

Сергей Притула ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ

Волонтер подчеркнул, что уже прошел военно-врачебную комиссию и получил отсрочку, но готов отправиться на фронт, если этого потребует ситуация. Он отметил, что решение о мобилизации должно быть взвешенным и учитывать не только личные обстоятельства, но и пользу, которую человек приносит стране, находясь в тылу.

"В январе 2024 года я пришел в ТЦК, прошел ВВК, получил отсрочку как многодетный отец. И собственно нахожусь в состоянии ожидания и готовности. Если изменится что-то в законодательстве, или если государство примет какие-то новые правила и скажет "алга", — то значит "вперед". По состоянию на сегодня, я просто вспоминаю реакцию военных, когда был мобилизован руководитель военного направления нашего фонда. Откровенно, радости ни у кого из военных это не вызвало", — рассказал Притула.

Общественный деятель рассказал, что почти все мужчины из его семьи служат в армии, и он сам неоднократно задумывался о мобилизации. Однако украинские защитники убедили его, что он приносит больше пользы, занимаясь волонтерством.

"Мой старший брат пошел добровольцем с кордовцами, а два брата мои двоюродные — офицеры Вооруженных сил Украины, крестный сын — офицер Госпогранслужбы. И я такой, в моменте — мне надо. Но как раз военные стали теми людьми, которые меня убедили, что не нужно делать поспешных решений, нужно заниматься тем, чем ты занимался все эти годы до полномасштабного вторжения,” — поделился волонтер.

Ранее “Комментарии” писали, что шоумен Сергей Притула и его жена Екатерина приобрели три однокомнатные квартиры в Киеве за 4,1 млн. грн. В материале журналистов говорится, что квартиры в ЖК "Файна Таун" были куплены в мае прошлого года.

