logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Сергей Притула рассказал готов ли мобилизоваться в ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Сергей Притула рассказал готов ли мобилизоваться в ВСУ

В тылу или на фронте: Притула о службе и волонтерстве в военное время

сегодня, 11:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула заявил, что готов мобилизоваться в ряды ВСУ, если в стране изменят законодательство и отменят отсрочку для многодетных отцов. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

Сергей Притула рассказал готов ли мобилизоваться в ВСУ

Сергей Притула ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ

Волонтер подчеркнул, что уже прошел военно-врачебную комиссию и получил отсрочку, но готов отправиться на фронт, если этого потребует ситуация. Он отметил, что решение о мобилизации должно быть взвешенным и учитывать не только личные обстоятельства, но и пользу, которую человек приносит стране, находясь в тылу.

"В январе 2024 года я пришел в ТЦК, прошел ВВК, получил отсрочку как многодетный отец. И собственно нахожусь в состоянии ожидания и готовности. Если изменится что-то в законодательстве, или если государство примет какие-то новые правила и скажет "алга", — то значит "вперед". По состоянию на сегодня, я просто вспоминаю реакцию военных, когда был мобилизован руководитель военного направления нашего фонда. Откровенно, радости ни у кого из военных это не вызвало", — рассказал Притула. 

Общественный деятель рассказал, что почти все мужчины из его семьи служат в армии, и он сам неоднократно задумывался о мобилизации. Однако украинские защитники убедили его, что он приносит больше пользы, занимаясь волонтерством.

"Мой старший брат пошел добровольцем с кордовцами, а два брата мои двоюродные — офицеры Вооруженных сил Украины, крестный сын — офицер Госпогранслужбы. И я такой, в моменте — мне надо. Но как раз военные стали теми людьми, которые меня убедили, что не нужно делать поспешных решений, нужно заниматься тем, чем ты занимался все эти годы до полномасштабного вторжения,” — поделился волонтер. 

Ранее “Комментарии” писали, что шоумен Сергей Притула и его жена Екатерина приобрели три однокомнатные квартиры в Киеве за 4,1 млн. грн. В материале журналистов говорится, что квартиры в ЖК "Файна Таун" были куплены в мае прошлого года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3891096-sergij-pritula-andrij-suvalov.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 10:13

Хитрун!


Новости

Все новости