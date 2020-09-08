Шакира показала фигуру в бикини собственного дизайна

Популярная исполнительница Шакира порадовала подписчиков новым ярким снимком. Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует на фоне Индийского океана в светло-сиреневом бикини с бахромой.

Шакира

Певица, несмотря на свой возраст, выглядит превосходно и не стесняется демонстрировать свое стройное и подтянутое тело. Она показала поклонникам дизайн купальника, который разработала самостоятельно, а подруга звезды его сшила. Шакира отметила, что придумывает новые модели бикини каждое лето.

Что ж, этот купальник необычного дизайна отлично подчеркивает особенности фигуры знаменитости. И ее фанаты сразу же это отметили. Меньше чем за сутки пост Шакиры собрал более 4 миллионов лайков, а в комментариях фанаты писали, что у певицы очень красивое тело и очень сложно поверить в то, что ей 43 года.

Известно, что сейчас певица вместе со своим гражданским мужем Жераром Пике наслаждается отдыхом на Мальдивах.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что колумбийская певица Шакира впервые рассказала о своей тяжелой болезни.

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