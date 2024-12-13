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Шок для фанатов: скончался герой популярного сериала Netflix

Испанский актер Хосе де ла Торре ушел из жизни на 37-м году

сегодня, 11:09
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Черновалова Кристина

Мир кино потерял еще одну яркую звезду. Испанский актер Хосе де ла Торре, известный по роли в популярном сериале Netflix "Стриптизер", скончался в возрасте 37 лет. Его смерть стала неожиданной трагедией для любителей и коллег.

Шок для фанатов: скончался герой популярного сериала Netflix

Звезда сериала Netflix «Стриптизер» трагически скончался в молодом возрасте

Как сообщает Daily Mail , последние месяцы жизни Хосе боролся с тяжелой болезнью. Хотя актер откровенно делился своими переживаниями в соцсетях, диагноз он так и не раскрыл. Причина его смерти остается загадкой, что вызывает немало вопросов среди его поклонников.

Печальную новость подтвердила актриса Луиза Мартин, работавшая с Хосе. В своем эмоциональном сообщении в Instagram она написала:

"Мое сердце разрывается. Я больше не услышу твой голос, но буду продолжать говорить с тобой. Люблю тебя, Хосе."

Хосе де ла Торре оставил значительный след в мире кино благодаря своим ролям, которые всегда поражали глубиной и искренностью. Роль в "Стриптизере" сделала его настоящей звездой, и многие считали, что его карьера только начинает сиять.

Его харизма и мастерство сыграли ключевую роль в успехе многих проектов, и это будет ощущаться как большая потеря для индустрии, которая до сих пор стремится к большему разнообразию и включению.                                   

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14182573/Netflix-star-Jose-la-Torre-dies-aged-37-Spanish-actor-starred-Toy-Boy-passes-away-months-revealing-suffering-illness.html
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