Шокирующий посмертный отчет Халка Хогана: от чего умер

Легендарный реслер Халк Хоган скончался 24 июля в возрасте 71 года у себя дома в Клирвотере, штат Флорида. Согласно официальному медицинскому отчету, причиной смерти стал массивный сердечный приступ. Хотя близкие опровергали слухи о тяжелом состоянии звезды, результаты вскрытия свидетельствуют, что Хоган действительно долгое время имел серьезные проблемы со здоровьем.

Халк Хоган. Фото из открытых источников

24 июля скорая помощь прибыла в дом Халка Хогана в 9:51 утра, а уже в 11:17 медики констатировали смерть реслера в больнице. Ходили слухи, что Хоган находится в коме, однако эту информацию опровергала семья шоумена. Оказалось, что он испытывал трудности с дыханием, использовал кислородную поддержку и существенно похудел за последнее время.

В отчете, обнародованном судебно-медицинской лабораторией округа Пинеллас, кроме сердечного приступа от которого умер Хоган, упоминается хронический лимфолейкоз и фибрилляция предсердий. Эти диагнозы раньше не озвучивались публично. Зрители знали лишь о многочисленных проблемах со спиной, преследовавших Хогана после десятков лет выступлений на ринге.

Прощание с Хоганом состоится в Клирвотере, его тело будет кремировано. Точная дата церемонии пока не объявлена.

Халк Хоган, подлинное имя которого было Терри Джин Боллеа, был звездой реслинга. В 1980–90-х он превратил этот спорт из нишевого развлечения в мейнстрим, а его образ непобедимого героя в желто-красной одежде, призванный "бороться за правду, справедливость и американский путь", стал иконой для миллионов.

Вне ринга он пробовал себя в актерском деле, а позже принимал участие в реалити-шоу. Однако с возрастом имидж Хогана серьезно пострадал – он был вовлечен в судебные процессы, скандалы в СМИ и противоречивые заявления, подорвавшие его прежний статус героя США. В 1990-х он обсуждал возможность баллотирования на пост президента, а во время последней кампании стал на сторону Дональда Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что актер и реслер нашего детства Халк Хоган ушел из жизни.