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Шварценеггер согласился защитить Землю от инопланетян

Шварценеггер поблагодарил фанатов за доверие

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий

73-летний американский актер, звезда фильмов "Терминатор" и "Неудержимые" Арнольд Шварценеггер заявил, что в случае нападения инопланетных существ, готов возглавить сопротивление человечества и защищать планету.

Шварценеггер согласился защитить Землю от инопланетян

Арнольд Шварценеггер (фото из открытых источников)

Такое заявление актер сделал на своей странице в Instagram, прикрепив ссылку на источник TMZ с результатами опроса телеканала Blaze. В нем около 2000 британцев выбирали знаменитостей, которые, по их мнению, способны спасти Землю от пришельцев. И первое место досталось Арнольду Шварценеггеру, который сражался с инопланетными существами в киноленте "Хищник". Актер, конечно же, поблагодарил своих поклонников за доверие и написал, что "готов служить".

К слову, на втором месте в списке оказался Уилл Смит, который также в кино неоднократно встречался с пришельцами ("День независимости", "Люди в черном"), а тройку лидеров замкнул натуралист, создатель документальных фильмов о природе Дэвид Аттенборо. Также в рейтинге оказался Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и действующий президент США Джо Байден.

Примечательно, что 11% респондентов отметили, что видели НЛО, поэтому вполне вероятно, что они подошли к опросу вполне серьезно.

Напомним, астрофизик Сет Шостак сказал, что в последние десятилетия человечество сделало большой шаг в изучении космического пространства и вполне возможно, что к 2036 году мыустановим контакт с пришельцами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на Земле действительно были найдены обломки НЛО и над ними проводятся исследования. По словам ученого, они обладают "экстраординарными возможностями".


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