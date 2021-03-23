Шварценеггер согласился защитить Землю от инопланетян

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Светлана Шкурупий
73-летний американский
актер, звезда фильмов "Терминатор" и "Неудержимые" Арнольд Шварценеггер заявил,
что в случае нападения инопланетных существ, готов возглавить сопротивление
человечества и защищать планету.
Арнольд Шварценеггер (фото из открытых источников)
Такое заявление актер
сделал на своей странице в Instagram,
прикрепив ссылку на источник TMZ с результатами опроса телеканала Blaze. В нем
около 2000 британцев выбирали знаменитостей, которые, по их мнению, способны
спасти Землю от пришельцев. И первое место досталось Арнольду Шварценеггеру,
который сражался с инопланетными существами в киноленте "Хищник". Актер,
конечно же, поблагодарил своих поклонников за доверие и написал, что "готов
служить".
К слову, на втором
месте в списке оказался Уилл Смит, который также в кино неоднократно встречался
с пришельцами ("День независимости", "Люди в черном"), а тройку лидеров замкнул
натуралист, создатель документальных фильмов о природе Дэвид Аттенборо. Также в
рейтинге оказался Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис
Джонсон и действующий президент США Джо Байден.
Примечательно, что 11% респондентов отметили, что видели НЛО, поэтому вполне вероятно, что они подошли к опросу вполне серьезно.
Напомним, астрофизик Сет
Шостак сказал, что в последние десятилетия человечество сделало большой шаг в
изучении космического пространства и вполне возможно, что к 2036 году мыустановим контакт с пришельцами.
Ранее издание "Комментарии"
сообщало, что на Земле действительно были найдены обломки НЛО и над ними
проводятся исследования. По словам ученого, они обладают "экстраординарными
возможностями".
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